快訊／元旦新增3境外移入 下午1400說明
記者許家禎/台北報導
2021-01-01 10:09:40
中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，今（1/1）日14:00召開臨時記者會，由羅一鈞醫療應變組副組長說明新增3名境外移入個案等。
指揮中心昨(31)日公布國內新增2例境外移入病例，分別自英國(案799)及印度(案800)入境。指揮中心統計，截至目前國內累計126,506例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含124,196例排除)，其中799例確診，分別為704例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、671人解除隔離、121人住院隔離中。而有鑑於鑒於國際COVID-19疫情仍然嚴峻，為維護國內防疫安全及確保國人健康，自今年1月1日零時起(當地搭機時間)，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，並自明年1月15日零時起強化入境旅客檢疫措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。