進萊豬、勞健雙漲 江啟臣元旦批：政府對人民落井下石
記者吳承翰/綜合報導
2021-01-01 10:33:04
國民黨元旦在黨部舉辦升旗典禮，黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立倫同台。江啟臣表示過去一年，台灣挺住新冠肺炎，在環境安全下，政府說台灣經濟成長率超過2%，經濟、股市都有好成績，但政府沒說股市的背後有官商勾結，拿勞工的退休金炒股，經濟成長數字光鮮亮麗的背後，是中小企業在苦撐，如此低劣的環境下，政府還在2020的最後一天宣布要調漲勞健保費率，在進口萊豬之後，持續對人民落井下石。
江啟臣一開始先表示台灣防疫獨步全球，在完整的公務衛體系下，到目前仍是世界上免於疫情風暴的地區，但他話鋒一轉，表示出現變種病毒，本來以為疫情隨著疫苗的問世進入九局下半，現在看來要進入延長賽，台灣不知道還要撐多久。江啟臣說，政府不斷告訴國人「台灣防疫有成，經濟成長率逆勢成長，經濟、投資、出口表現都很不錯」，但沒告訴國人光鮮亮麗的股市背後，是政府官員拿著勞工的退休金大搞內線交易；經濟成長的數字背後更多的是傳統產業、中小企業主苦撐待變，勞工苦不堪言，若鎖國情況沒有改善，連工作都保不住。
江啟臣諷刺「在如此惡劣的環境下，政府仍用無比堅強的意志，執意調高勞保費率、健保費率」，江估算，光是企業一年增加的成本達到460億元，以一個月收入5.3萬的四口小家庭，一年多開銷3600元，在大環境低迷下，政府此舉無異是對人民落井下石。
而昨日行政院宣布地方政府訂定的自治條例，要阻擋萊豬流入無效，江啟臣力挺縣市長們聲請大法官釋憲，捍衛人民食安與地方自治權。最後江啟臣表示，過去一年的選舉，國民黨被打趴，但他們沒有逃避，「因為低谷，我們聞到土地的芳香，因為謙卑，我們聽到百姓的聲音，因為挫敗，我們挽起衣袖胼手改革。這是國民黨人共同的記憶與教訓，也是未來重返榮光的養分。」江啟臣說，新的一年國民黨會持續推動「反萊豬顧食安」以及「還我公投權」兩項公投的連署及投票，都在在考驗著國民黨人的能力與決心。