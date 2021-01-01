曾因蔣尚義回歸中芯爆請辭 梁孟松仍任聯合CEO
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-01 10:50:43｜2021-01-01 10:51:15
中國最大晶片製造企業中芯國際，先前因傳出邀請前台積電營運長蔣尚義「回鍋」，擔任副董事長的職務，引發現任中芯聯合執行長梁孟松不滿，憤而提出辭呈。不過中芯國際31日公告的最新董事名單卻顯示梁孟松仍擔任聯席CEO，似乎是內部矛盾已平息。
綜合陸媒報導，中芯國際公告昨日公布的最新董事名單顯示，梁孟松仍擔任聯席CEO；至於中芯國際董事會成員，則包括董事長周子學、副董事長蔣尚義、聯席CEO趙海軍與梁孟松、首席財務官高永崗，非執行董事陳山枝、周傑、任凱、路軍、童國華，以及獨立非執行董事William Tudor Brown、劉遵義、範仁達、楊光磊。先前曾有報導指出，蔣尚義離開台積電後，於2016年首次進入中芯擔任獨董，2019年擔任武漢弘芯執行長。上月15日獲委任為中芯國際董事會副董事長、第二類執行董事及戰略委員會成員。對此梁孟松則在書面辭呈中表示，對蔣尚義「回鍋」一事毫無所悉，感到已經不再被尊重與不被信任，故而請辭。梁孟松與蔣尚義都曾在台積電任職，但其後2人交惡，請辭風波發生後，中芯國際曾表示，公司已知悉梁孟松博士有辭任意願，正積極核實並評估對公司營運的影響，現在隨著梁孟松留任消息傳出，這場備受外界關注的師徒大戰，風波似乎終於落幕。