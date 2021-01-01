「你看像不像慈禧」馬英九、吳敦義齊批蔡英文專制獨裁
記者吳承翰/綜合報導
2021-01-01 11:03:16｜2021-01-01 11:03:41
國民黨元旦在黨中央舉辦升旗典禮，邀請前總統馬英九、前副總統吳敦義出席。在致詞時兩位前任正副總統搭檔痛批總統蔡英文大搞「民選獨裁」，馬指出在台灣實施民主化多年、七次總統直選，蔡英文還被香港的媒體嘲諷是皇帝，讓他心中百感交集；吳則說當年他當行政院長、馬英九當總統時，進口萊牛他們挺過來了，但蔡英文卻連他們曾採用的三管五卡都做不到，吳敦義還問民眾「你們看蔡英文有沒有像慈禧太后？」
馬英九致詞時說，在蔡英文一人獨裁、民進黨一黨專制下，台灣人收到的2021年賀禮是萊豬，不管外食族、在家開伙，只要買豬肉加工品都有可能吃到，「我特別強調這次蔡總統堅持開放萊豬，違反主流民意，這些萊豬立委我們把他們下架！」馬英九也表示，蔡英文關中天、查醫師蘇偉碩的水表，種種行為都在侵害台灣長年累積下來的民主基礎，近來香港都媒體亞洲週刊把蔡英文的照片後製成穿上龍袍，形容台灣是民主獨裁，更讓他百感交集。吳敦義說，近來天氣寒冷，蔡英文的執政更是讓人心更冷，他問台下民眾「你們看蔡英文有沒有像慈禧太后？」他表示當年2009年馬英九執政進口萊牛時，他擔任行政院長，當時他們順應民意，開放萊牛的同時做好源頭控管、市場控管，確保人民健康，但蔡政府顯然不顧民意，強行過關，「為什麼蔡總統不能把三管延續，確保國人健康？讓我們用選票回歸自由，民主政府才能確保大家安全」。