新北110年元旦升旗　侯友宜：完成2030市政願景

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侯友宜表示，因嚴峻的疫情，改變民眾生活、人與人的距離、國際間少了接觸、沒有往來。大家同心齊力面對防疫，疫情仍然嚴峻，身為中華民國一份子，全球的一份子，就要上下一心防疫；面對嚴峻的疫情，大家只要努力團結，一定能過度過難關，且台灣這塊寶島有大家的努力，經濟一定會更繁榮，一定能跟國際競爭，甚至超越國際。
侯友宜指出，今年元旦升旗因疫情縮小規模，僅由桌球女神鄭先知、拳后林郁婷、射箭好手「雷母」雷千瑩，及「湯包」湯智鈞等4位2021東京奧運選手帶頭唱國歌；不過，愛國熱忱的心情始終如一，活動以「安居樂業‧10現願景」為精神標語更具時代意義，為新北改制10年做好萬全準備，實現市民對未來的美好想望與期待。
戴上國旗口罩的侯友宜，有感而發的說，因應今年疫情的日趨嚴峻，新北元旦升旗改以線上直播，讓民眾在家也能參與國家盛事；強調，「這面國旗永遠提醒我們，在這裡長大，就要捍衛中華民國、捍衛這片土地，讓人民安居樂業，大家能過一個好日子！」預祝現場同仁牛年快樂，「牛」轉乾坤，中華民國會更好，大家平安向前走。
民政局表示，今日典禮以「新北民政保平安」、「我的新北市」、「來趣新北金發局」等線上直播同步供民眾觀看；現場更採取實名制，有效掌握與會人員；並要求與會人士全程配戴口罩、量測體溫、酒精消毒及維持戶外1.5公尺社交距離，確保防疫做到位，以謹慎嚴謹態度完成這次國家慶典。