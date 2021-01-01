熱戀裝不熟！玄彬「假動作」護愛孫藝真 真相好甜
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-01-01 11:34:37
南韓第一狗仔《Dispatch》（簡稱D社）每年1月1日都會爆出「元旦情侶」，今年2021年的對象，則是輪到緋聞傳多年的《愛的迫降》玄彬與孫藝真，報導指出他們是去年3月後「假戲真做」，目前交往8個月，從時間推算來看，2人去年在一起後，6月曾合體亮相、出席第56屆《百想藝術大賞》，當時明明熱戀卻裝不熟，被網虧原來只是「假動作」。
玄彬與孫藝真因合作《愛的迫降》關係，獲得去年6月《百想藝術大賞》的「人氣獎」，但2人當時互動不多，紅毯也是分開走，上台領獎時更保持「社交距離」，加上玄彬只有在《愛的迫降》另一位演員徐智慧上台領獎時，才難得露出笑容，「迫降CP」零互動讓鐵粉失望。D社今報導玄彬與孫藝真「假戲真做」在一起，目前交往8個月，從時間推算來看，2人應是去年5月開始交往，所以當時「合體」出席《百想藝術大賞》算是熱戀期，或許是不想模糊典禮焦點、被拍到互動，他們才刻意「裝不熟」，笑翻粉絲表示「原來當時只是假動作」。
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