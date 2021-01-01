17歲少女赴毒趴偷毒？遭控制行動凌虐毆打
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-01 22:27:52
黃姓男子以替張姓女友過生日為名義，揪了約10位男女朋友到台中市西屯區一家精品旅館開毒趴，席間黃男懷疑17歲的少女偷了他的毒咖啡包及K他命而控制少女行動，並與張女持電線、皮帶、鐵盤對少女毆打成傷；少女被迫聯絡朋友拿5萬元來賠償，朋友即通報第六警分局前往救人，經台中地院審理後依傷害等罪分別判處黃男及張女4月及3月徒刑。
台中市第六分局108年10月22日晚間接獲報案，指一名少女被控制行動於西屯區市政北七路一家悅萊精品旅館605號房，線上警網立即趕往調查，發現房內共有黃姓、張姓等10名男女，其中還有一名左手肘挫傷、背部挫傷、臉部、頭部挫傷、臀部挫傷的17歲未成年少女驚恐地站在角落。經查是黃姓男子為了替張姓女性友人做生日而召來朋友開毒趴，席間黃男發現其帶來的12包毒咖啡包及2公克K他命不見了，懷疑是剛離開的少女偷的，於是打手機將她叫回旅館質問，因少女矢口否認偷其毒品，黃男及張女即動私刑，命令少女跪下，並持皮帶、電線、鐵盤輪番毆打，造成少女身頭部多處受傷，然後要求少女聯絡朋友拿5萬元來賠償。
少女的卓姓朋友接獲求助電話瞭解狀況後，一時也籌不出5萬元，再與其他朋友商量後決定向第六分局報警求救，警方遂趕往旅館救出遭凌虐的少女，並將黃、張等人帶回分局法辦。