北市跨年晚會遭闖關？「天網」攔截自主管理者請出場
記者許家禎/台北報導
2021-01-01 11:34:39｜2021-01-01 11:54:21
昨（31）日跨年夜傳出五月天演唱會上有自主健康管理者闖入，其他地方還有人外出唱KTV等。如今也傳出台北市信義區跨年晚會中也有不得外出的民眾入侵，北市衛生局今（1）日指出，有掌握相關資訊，人數不只1位，第一時間有請他們出來，但相關罰則還要再經調查後做確認。
新冠肺炎再度來勢洶洶，國內疫情拉警報，中央流行疫情指揮中心之前才說居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者都不可參加跨年活動。但五月天演唱會上抓到5名自主健康管理者入場，桃園市政府衛生局將依法開罰，依傳染病防治法規定及情節高低，處新台幣1萬元到15萬元不等罰鍰。此外，南部也有自主健康管理跑去唱KTV甚至坐客運北上，都被警方帶回並各罰20、30萬，也害同行友人通通都要做自主健康管理。如今也傳出台北市信義區跨年晚會中也有不得外出的民眾參與活動。
北市衛生局今（1）日指出，有跟警方聯繫掌握相關資訊，透過「天網」攔截，確認人數不只1位，第一時間會以簡訊通知盡速離開，甚至撥電話或會同警方請出場，但相關罰則還要再經調查後做確認。不論是居家檢疫或自主健康管理者擅自外出，將依傳染病防治法規定及情節高低，處新台幣1萬元到15萬元不等罰鍰，若不聽勸將加重處罰，最高可開罰100萬元。
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