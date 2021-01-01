餐廳圍爐宴訂不到？ 別急，常溫外帶年菜同享佳餚好滋味

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洪克良說，烤鴨要店裡現烤現吃才夠味，不適合外帶，但是店裡還有多達4、50道江浙、川味、台菜等料理，全是道地風味菜，外帶年菜依年景特別搭配六道很有年味的菜色，包括年年有餘的清蒸石斑魚、新年賺大錢買房的起家雞—竹笙烏雞盅、象微圓滿富貴的鳳尾筍圓蹄，還有集結蔥燒鯽魚、醉雞腿、素鵝等開胃菜的金磚三福盤等等，很適合5～6人的小家庭。即日起開賣，2月8日晚上9點止，限量50組。提貨時間限2月11日上午11點～下午3點止。
星享道酒店推出的年菜，無論外帶或餐廳圍爐，全都集結四年冠軍名菜一次端上桌，有大家庭10人份，也因應小家庭推出六人份的套組。以年菜外帶為例，十道菜中，有六道榮獲美食評比冠軍年菜及四道傳統佳餚，其中「窯烤松蕈犇牛堡」最獲青睞，是將費工耗時烹煮的牛肚、牛腱、牛筋放到法國麵包裡烤，中西混搭的風味獨特。
此外，圍爐桌上不可少的「黑蒜魚膠佛跳牆」，黑蒜香氣濃郁，入口鮮味更廣受好評。至於燉湯類第一名的「火瞳鮑魚神仙鴨」，採用一隻1.2公斤的鴨，加上金華火腿、干貝、鮑魚等高檔食材，前後蒸煮4小時，是一道用小火慢蒸的神仙鴨湯，據說是失傳已久的功夫菜。「上湯香焗海龍皇」使用活龍蝦加上上湯香焗，滿是鮮美滋味。星享道酒店年菜優惠早鳥，1月18日前預購享9折優惠，預訂外帶桌席另贈紅酒一瓶。