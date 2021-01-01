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餐廳圍爐宴訂不到？ 別急，常溫外帶年菜同享佳餚好滋味

記者金武鳯/台中報導

2021-01-01 14:51:21

餐廳圍爐宴訂不到？ 別急，常溫外帶年菜同享佳餚好滋味
▲台中金磚柴火烤鴨餐廳除夕圍爐宴秒殺，業者加碼推常溫年菜外帶滿足客人需求。（圖／金武鳳攝，2021.1.1)
不畏疫情升溫，台中市餐飲業年菜市場超火熱；以龍眼木柴燒炭火烤櫻桃鴨聞名的金磚柴火烤鴨店，除夕二輪圍爐宴，去年11月就告滿。因應客人高詢問度，加碼推出限量常溫外帶年菜滿足需求。另星享道酒店的常溫外帶年菜，標榜集結四年得獎冠軍菜，讓除夕圍爐佳餚多一味冠軍好兆頭。
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金磚柴火烤鴨店的烤鴨膾炙人口，即使去年一整年籠罩在疫情陰影中，金磚柴火生意也未受影響，還積極在覓址展店中。受歡迎程度從2021年除夕圍爐宴，早在2020年11月即被預訂額滿可見一斑。業者洪克良說，實在是推不掉客人熱情，才決定推出除夕限量常溫外帶年菜，1套6道菜，限量50套。
▲金磚柴火烤鴨店推的年菜外帶，這道集結蔥燒鯽魚、醉雞腿、素鵝等開胃菜的金磚三福盤，很有節慶年味。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.1)
▲金磚柴火烤鴨店推的年菜外帶，這道集結蔥燒鯽魚、醉雞腿、素鵝等開胃菜的金磚三福盤，很有節慶年味。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.1)
 

洪克良說，烤鴨要店裡現烤現吃才夠味，不適合外帶，但是店裡還有多達4、50道江浙、川味、台菜等料理，全是道地風味菜，外帶年菜依年景特別搭配六道很有年味的菜色，包括年年有餘的清蒸石斑魚、新年賺大錢買房的起家雞—竹笙烏雞盅、象微圓滿富貴的鳳尾筍圓蹄，還有集結蔥燒鯽魚、醉雞腿、素鵝等開胃菜的金磚三福盤等等，很適合5～6人的小家庭。即日起開賣，2月8日晚上9點止，限量50組。提貨時間限2月11日上午11點～下午3點止。

▲台中星享道酒店的年菜道道是冠軍菜，這道「窯烤松蕈犇牛堡」將費工耗時烹煮的牛肚、牛腱、牛筋放到法國麵包裡烤，中西混搭的風味獨特。（圖／業者提供）
▲台中星享道酒店的年菜道道是冠軍菜，這道「窯烤松蕈犇牛堡」將費工耗時烹煮的牛肚、牛腱、牛筋放到法國麵包裡烤，中西混搭的風味獨特。（圖／業者提供）
 

星享道酒店推出的年菜，無論外帶或餐廳圍爐，全都集結四年冠軍名菜一次端上桌，有大家庭10人份，也因應小家庭推出六人份的套組。以年菜外帶為例，十道菜中，有六道榮獲美食評比冠軍年菜及四道傳統佳餚，其中「窯烤松蕈犇牛堡」最獲青睞，是將費工耗時烹煮的牛肚、牛腱、牛筋放到法國麵包裡烤，中西混搭的風味獨特。

▲台中星享道酒店推圍爐宴席及年菜外帶，菜色一樣，在家就能享飯店佳餚好滋味。（圖／業者提供）
▲台中星享道酒店推圍爐宴席及年菜外帶，菜色一樣，在家就能享飯店佳餚好滋味。（圖／業者提供）
 
此外，圍爐桌上不可少的「黑蒜魚膠佛跳牆」，黑蒜香氣濃郁，入口鮮味更廣受好評。至於燉湯類第一名的「火瞳鮑魚神仙鴨」，採用一隻1.2公斤的鴨，加上金華火腿、干貝、鮑魚等高檔食材，前後蒸煮4小時，是一道用小火慢蒸的神仙鴨湯，據說是失傳已久的功夫菜。「上湯香焗海龍皇」使用活龍蝦加上上湯香焗，滿是鮮美滋味。星享道酒店年菜優惠早鳥，1月18日前預購享9折優惠，預訂外帶桌席另贈紅酒一瓶。
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