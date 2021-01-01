全國率先快篩檢測萊劑　盧秀燕：不放水、不妥協、不退縮

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盧秀燕強調，市府領先全國，推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」供轄內業者申請，業者一年須提出2次相關檢驗報告、產地證明文件及來源供貨商清冊，經市府審核通過後核發標章，效期一年，市府更將不定期前往稽查抽驗，如驗出肉品含瘦肉精，除依法加重裁罰，也將廢止標章。
對於行政院昨日宣告地方食安自治條例部分條文無效，盧秀燕說，台中市食安自治條例106年就已增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」，執行至今已超過4年，現在中央要放水，市府不會放水，將持續加強查驗及處分，若查到含有瘦肉精豬肉或標示不實等情形，將依法處理並公布業者名稱。
衛生局指出，市府即日起加強落實「強化瘦肉精食安監控執行計畫」，全面展開稽查行動，包含加強輸入業及其冷凍倉儲源頭把關、肉品來源標示及證明查核、抽驗查核肉品瘦肉精及標示等，若有未標示或標示不實者，將依《食品安全衛生管理法》移送衛生局裁罰，提醒消費者選購肉品注意商品保存條件及包裝標示完整性，保障自身權益；也呼籲各大賣場業者因應連假人潮，積極落實防疫作為，共同為防疫努力。
經發局表示，市府今也組成「肉品稽查小組」，至台中最大的傳統市場建國公有零售市場，進行豬肉來源標示及產地證明抽查，攤商皆配合接受查核並拒絕使用萊豬；另也查核家樂福量販店、全聯、全家及7-11超商等店家，為食安把關，確保食品安全，讓民眾安心選購。