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全國率先快篩檢測萊劑　盧秀燕：不放水、不妥協、不退縮

記者柳榮俊/台中報導

2021-01-01 14:48:48

全國率先快篩檢測萊劑　盧秀燕：不放水、不妥協、不退縮
▲市長盧秀燕率隊前往量販店關心，檢視肉品來源標示情形(圖／柳榮俊攝2021.1.1)
中央今(1)起開放含萊克多巴胺美豬進口，台中市政府元旦首日就啟動豬肉原產地標示查核工作，擴大10倍稽查量能。市長盧秀燕今(1)日早率隊前往量販店關心，檢視肉品來源標示情形，由台中市食品藥物安全處領先各縣市採用快篩劑初步抽測肉品是否含萊劑。盧秀燕強調，市府已做好準備，將強力查察產品來源及標示，依法處理並公布，「不會放水、不會妥協、也不會退縮」。
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盧秀燕表示，今是中央開放萊豬第一天，市府隨即到店抽查，並準備滴劑快篩，可迅速了解豬肉是否含萊克多巴胺，若篩劑顯示兩條線代表未含萊克多巴胺，一條線表示含有，並可進一步送實驗室檢測含量。市府已準備至少3千份快篩劑加強查察，將不定期於各店家查驗，並於網站專區公布抽驗結果，以利消費者得知。
盧秀燕強調，市府領先全國，推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」供轄內業者申請，業者一年須提出2次相關檢驗報告、產地證明文件及來源供貨商清冊，經市府審核通過後核發標章，效期一年，市府更將不定期前往稽查抽驗，如驗出肉品含瘦肉精，除依法加重裁罰，也將廢止標章。

對於行政院昨日宣告地方食安自治條例部分條文無效，盧秀燕說，台中市食安自治條例106年就已增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」，執行至今已超過4年，現在中央要放水，市府不會放水，將持續加強查驗及處分，若查到含有瘦肉精豬肉或標示不實等情形，將依法處理並公布業者名稱。

衛生局指出，市府即日起加強落實「強化瘦肉精食安監控執行計畫」，全面展開稽查行動，包含加強輸入業及其冷凍倉儲源頭把關、肉品來源標示及證明查核、抽驗查核肉品瘦肉精及標示等，若有未標示或標示不實者，將依《食品安全衛生管理法》移送衛生局裁罰，提醒消費者選購肉品注意商品保存條件及包裝標示完整性，保障自身權益；也呼籲各大賣場業者因應連假人潮，積極落實防疫作為，共同為防疫努力。
經發局表示，市府今也組成「肉品稽查小組」，至台中最大的傳統市場建國公有零售市場，進行豬肉來源標示及產地證明抽查，攤商皆配合接受查核並拒絕使用萊豬；另也查核家樂福量販店、全聯、全家及7-11超商等店家，為食安把關，確保食品安全，讓民眾安心選購。
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