元旦新年來台中　造訪鐵砧山、遊覽歷史

元旦假期何處去？台中市政府觀光旅遊局特別推薦海線觀光小鎮「大甲」訪鐵砧山遊歷史之旅，帶您感受海線風情、歷史人文、美食小吃、知性藝術、自然生態、運動健行，行程融入「食、宿、遊、購、行」，讓民眾在元旦假期走訪大甲，體驗健走樂趣、飽覽山海美景、尋訪百年歷史、同遊雕塑公園、享購特色名產、入住當地安心旅宿與特色主題旅館，喜迎佳節歡樂過元旦、體驗大甲獨特韻味。

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觀旅局長林筱淇表示，中市是個集結山、海、屯、都共融的宜居幸福城市，每一個景點都具在地特色與吸引人的地方，元旦連假來台中遊玩的民眾不妨安排兩天一夜，攜家帶眷慢遊大甲、開心遊山賞景訪歷史，參拜香火鼎盛歷史悠久鎮瀾宮、三寶文化館與觀光工廠、大呷麵本家故事館，大啖蔣公路美食小吃，再到鐵砧山打卡熱點超Q模型屋、新潮櫻花公廁及逗趣彩繪牆合影、漫步劍井步道造訪國姓廟、樂遊老中青三代同遊的雕塑公園，大玩青少年兒童互動遊戲場、無障礙設施沙坑沙桌及挖沙器具、有趣刺激滑索、全國唯一的鋼管爬網等動態設施、觀景平台盡情眺望大安溪、火炎山、臺灣海峽，欣賞火車與高鐵行駛而過，盡情放鬆玩樂、深入體會親子長輩間的互動關係及增進彼此情感。

晚上入住大甲特色民宿與安心旅宿，隔天再到鄰近城鎮大安外埔遊玩打卡拍照，選購特有的名產伴手禮，帶著滿滿回憶開心賦歸。

林筱淇也提到，大甲鐵砧山引人入勝的共融式遊憩設施與自然環境、藝術歷史結合，除提供民眾更多元的體驗空間，也呼應現今民眾熱愛社群媒體打卡、PO美照直播探索大甲鐵砧山美麗風貌與歷史涵養，除了提供元旦假期旅遊特色景點供民眾遊覽外，也可以至大玩台中臉書粉絲專頁、臺中觀光旅遊網站搜尋特色觀光景點及美食小吃，一起感受臺中海線魅力風情。