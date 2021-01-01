4男持槍強盜電玩店61萬元 女店員丈夫涉案
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-01 14:49:27
台中市潭子區中山路的一家賭博電子遊戲場於109年6月24日遭3名持槍歹徒闖進，壓制女員工及毆打店長後強盜61萬8千多元，歹徒逃離途中更換服裝及車牌躲避警方追查，經台中市大雅分局依歹徒長像特徵及調閱行車路線，當天就將李姓、林姓、鐘姓、許姓4名結夥強盜的歹徒逮捕移送法辦，並起出無福享受的贓款。全案經台中地院審結，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，分別重判4人有期徒刑7年2月至8年有期徒刑。
台中市警局大雅分局於109年6月24日上午接獲報案，指潭子區中山路2段的一家大型電子遊戲場遭歹徒持槍強盜；謝姓店長向警方指述，上午9時29分許，突然闖進3名分持2把手槍及1支電擊棒的歹徒，先將女店員壓制在地，並持手槍毆打他頸部致其不敢反抗，搶走店內置物櫃內的61萬8千元的現金及硬幣500元。警方隨即調閱店方監視器及歹徒行車路線，當天即鎖定對象並逐一逮捕李姓、林姓、鐘姓、許姓4名男子並起出贓款。警方查出許男的妻子是遊戲場的員工，因此知道店內每天都有大筆營收現金，於是擔任駕駛接應、把風的角色，由李姓、林姓、鐘姓3人負責持械強盜。得逞後駕車遠至彰化將武器丟棄，並購買衣服更換變裝以躲避追查。但警方仍以車追人，比對歹徒長相，24小時內即逮人破案，並依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪送辦。