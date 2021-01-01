30名自主健康管理者跑去跨年？黃珊珊：發現後勸離不開罰
記者吳承翰/綜合報導
2021-01-01 13:18:50｜2021-01-01 13:28:22
台北市政府跨年夜獨排眾議，照常舉辦跨年晚會，今日傳出有30名自主健康管理者也跑去跨年，台北市副市長黃珊珊表示這些人都沒有進入到管制區，在會場周邊被發現後都勸離，且並無重大違規或不聽勸導的情況，所以不會開罰。
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊元旦上午視察賣場的不含萊專區，接受媒體聯訪時柯文哲自爆天網系統找到有人想進到跨年晚會現場，媒體追問有多少人，柯故作神秘說「這是國家機密。」黃珊珊則表示，中央提供的天網系統，只要出現自主健康管理者在跨年活動現場半徑650公尺內就會通知他們，31日下午5點30分左右出現第一個，整晚則約有30人。
黃珊珊說，只要市府收到天網通知，就會告知警局、衛生局、觀傳局，馬上傳訊息要求這些人離開，若通知過後10分鐘這些人還不走便會打電話告知，而這些自主健康管理者都在20分鐘內離開。黃珊珊強調，半徑650公尺很大，有些人甚至在家都會收到通知，且他們並沒有勸導不聽的行為，所以市府不會開罰。台北市衛生局則說，中央建置的天網系統依靠手機訊號，可以搜尋14天居家檢疫、隔離者有沒有離開處所，也能找出7天自主健康管理者的位置。