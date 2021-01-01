萬人空巷不再！時代廣場114年來首度 跨年不開放入場
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-01 13:41:13｜2021-01-01 13:44:05
美國紐約時代廣場（Times Square，又譯時報廣場）是全球極具代表性的跨年景點，每年都會湧入大量居民或遊客共襄盛舉。不過今年受到疫情影響，雖然仍有安排藝人表演，標誌性的水晶球倒數也照樣進行，但除了極少數榮譽市民外，並不開放民眾進場，而是改以線上觀看直播的方式，為114年來首次。
綜合外媒報導，美國在台灣時間1日中午也迎來跨年時刻，但因為美國新冠疫情仍十分嚴重，所以今年的時代廣場也格外冷清，與往年萬人空巷的盛況，落差相當大，也是時代廣場自1907年來，首次不開放觀眾在場觀賞水晶球的落球儀式。除了表演中的藝人，在場人士都戴上口罩，道路中央擺起路障。比起少數能到現場的觀眾外，更多的是協助戒備的警察，防止有不聽話的民眾擅闖。時間一到，就由紐約市長白思豪（Bill de Blasio）等人按下水晶球降落按鈕，開始倒數。
當地時間2021年1月1日0時，伴隨著絢爛煙火與七彩紙花，醫護人員與零星民眾也放聲齊喊「新年快樂」。
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