自主健康管理者混入五月天演唱會　侯友宜：新北絕不寬貸

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台北市長柯文哲決定舉辦跨年的活動，新北市民也有可能去參與，是否會造成防疫的漏洞？侯友宜認為，新北市一定要嚴格遵守所有防疫的原則，不管戴口罩、勤洗手、量體溫、保持適當的社交距離；尤其在這幾天的連續假期，也特別要求市府團隊到人潮多的地方去做宣導，同時掌握狀況。
侯友宜指出，只要一有狀況、高升無法掌握，「該限制、該停止，我們都會做到位」，守護新北市市民的健康，是他的職責，也希望市民們跟我們一起並肩作戰；至於這段時間市民們可能會到其他的地方，參與相關的活動，呼籲市民一定要先學會保護自己，就能夠保護別人，拜託市民能夠做到防疫100%。
針對柯文哲決定舉辦跨年活動的決策，是否有問題？侯友宜回應，每個首長都有自己的考量，他一直很期待，不管如何的考量，都能夠同心齊力嚴格面對防疫，大家一起努力台灣的防疫守得這麼好；尤其在最嚴苛的英國變種病毒進來時刻，只要大家齊心齊力，同時嚴格防疫，相信都能夠度過難關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。