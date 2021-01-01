天網揪違規不是只靠手機　指揮中心：籲民眾不要以身試法

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羅一鈞強調「我不想講太細，也不希望聰明的民眾以身試法來逃避監測」。但他指出，如果經定位發現有被管理者出現在活動周邊或現場，會通知縣市單位與主辦單位，有的有座位表可查，或是透過通聯方式也可以查。他指出，通知縣市單位有「疑慮者」的數量遠遠超過被查出來的，但通知不等於違規，有的可能是定位出錯，或被管理者只是在家門口附近並未到公共場所。
至於違規的民眾罰多少？羅一鈞說依傳染病防治法規定及情節高低，處新台幣1萬元到15萬元不等罰鍰。但裁決如何，依各縣市政府調查後的考量為主，像是有沒有戴口罩，外出時間多久等等，有沒有聽勸這些，指揮中心會尊重各縣市政府的裁決。
至於跨年趴趴走的自主健康管理者會不會造成防疫破口，他說這些人都是在居家檢疫後「14+7」的7天自主健康管理期間參加活動，當然都會進行疫調，若真的有感染，那都是感染後期，傳染力較低，再加上有戴口罩的話，又立即規勸請出的話，應該相對風險較低。
而春節、元宵燈會是否還要啟動「天網」，羅一鈞表示還要看之後疫情發展與相關情況而定，但目前機制都有了，要再啟動不困難。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。