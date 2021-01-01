台人赴上海確診？指揮中心：就是案552「陰陰陽陽」
記者許家禎/台北報導
2021-01-01 15:22:34｜2021-01-01 15:25:06
日前上海官方宣布有名台灣到大陸確診的個案，經指揮中心了解今（1）日指出，該個案就是之前確診的案552，他之前已經兩採陰治癒出院，已不具傳染力，研判可能是病毒排除期較長，之前也有過80天、100天的例子，會進一步通報陸方。至於案552的20名員工也自費採檢，到目前為止有16名都是陰性。
針對這名「台灣輸出」到上海確診的個案，中央流行疫情指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞指出，其實該為民眾就是案552，為本國籍30多歲男性，2019年12月至菲律賓工作，2020年10月14日起陸續出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、腹瀉、全身痠痛及倦怠等症狀，自行服藥後症狀改善，但10月25日返國，之後出現症狀再次採檢通報確診。羅一鈞表示，陸方對其檢驗結果是弱陽性、雙抗體也是陽性，代表感染很久，正是處於感染後期「陰陰陽陽」的狀況，之前也有過病毒排除期較長，80天、100天的例子，之前國內也有過從卡達回來「陰陰陽陽」的狀況，當時還因此修正了解隔離的條件。
羅一鈞強調，案552之前經過治療，兩採陰出院，已沒有傳染力，因此不需匡列接觸者，但案552公司較為謹慎，20名員工自費採檢，其中16名陰性，其他還在等待結果。他說，案552目前正在隔離中，會通知陸方相關情況，之後會不會提前解隔離，還有待陸方研判處理。
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