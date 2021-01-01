男星脫光光挨揍！剽悍姊姊「硬幣擅開廁所門」突擊

雙胞胎童星張宇文、張宇豪帶著大8歲姊姊張慧君，登上《幸福保衛戰》闖關拿獎金，張宇文爆料，印象中小時候做錯事或是跟姊姊吵架時，都是只有被打的份。姊姊只要看到手邊有皮鞭、衣架就會隨手拿起來打，有一次更誇張，趁張宇文脫光洗澡時，姊姊用1塊錢打開廁所門就二話不說衝進去揍他！王仁甫、孫協志大吃一驚：「這樣不行啦！這樣他會有童年陰影耶！」姊姊解釋，因為那時張宇文已經念國中，如果沒有趁他毫無防備的時候打他，根本打不到。 我是廣告 請繼續往下閱讀 王中平、余皓然帶著兒子韓靖挑戰頭戴籃框接球的遊戲，王中平、韓靖為投球者，余皓然為接球者。當遊戲哨音一吹，王中平和韓靖奮力一搏，靠著王中平的體重與韓靖年輕的體力，90秒鐘投入了23顆球，雖然遊戲結束後，王中平坐在地板上氣喘吁吁，不過還是讓余皓然大呼：「結婚25年，他今天最賣力，那我也要帶這個籃框在床上。」脫稿演出讓全場大呼：「不要亂爆料啦。」▲韓靖（左起）、余皓然、王中平闖關。（圖／民視提供）甄莉帶著小1歲的弟弟士強、以及小13歲的妹妹甄詒前來挑戰，卻一直被主持人誤認是帶著兒子、女兒上節目，這讓甄莉大為光火：「真的有差這麼多嗎？」開場時，孫協志介紹甄詒是研究所的高材生，接著問她目前就讀的學校是哪間時，甄莉著急接話：「她已經畢業很久了啦！她有看起來這麼小嗎？她只是我妹妹而已，講得好像是我女兒一樣！」讓主持人解釋，只是想稱讚妹妹看起來很年輕而已，有必要這麼激動嗎？▲甄莉（中）被誤會是弟弟士強（左）、妹妹甄詒（右）的媽。（圖／民視提供）