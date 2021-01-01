影／彰化縣110年元旦升旗典禮線上直播

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因應新冠肺炎疫情升高，為避免人潮群聚，彰化縣慶祝中華民國110年元旦升旗典禮取消民眾入場觀禮，雖改為在縣府前廣場線上直播，今(1)日上午7時30分在彰化縣政府前廣場舉行，彰化縣長王惠美高唱國歌向國旗致敬，王惠美說，將繼續帶領縣府團隊全力以赴，努力打拚，讓彰化成為一個幸福宜居的好地方。

▲彰化縣慶祝中華民國110年元旦升旗典禮，小朋友表演牛轉新運．犇向希望。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

彰化縣慶祝中華民國110年元旦升旗典禮，王惠美、救國團彰化縣團委會主委楊曜聰等人與會，唱著國歌向國旗致敬，希望藉由升旗典禮活動，慶祝元旦，迎接新的一年，新年新氣象，王惠美說，感謝防疫英雄站在最前線守護我們，因為您們的用心，讓我們很平安，也要感謝所有人在防疫期間的配合，大家共同為這塊土地付出，造就了最溫暖、最幸福的彰化。

王惠美表示，時間過得很快，二年時間已經過去了，回首過去二年，縣府完成了許多不可能的任務，包括延宕多年的清水岩溫泉露營區終於順利OT委外，投資1億3仟萬元的彰化縣生態教育中心－白色海豚屋，也在去年8月正式對外開放，經由縣府同仁的努力，我們局處業務推動總共榮獲中央108項首獎肯定，並推出36項全國首創。

▲彰化縣慶祝中華民國110年元旦升旗典禮，因應新冠肺炎疫情升高，改在縣府廣場舉行。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

王惠美說，年輕人需求涵蓋各個層面，因此縣府特別設立「青年發展暨就業服務科」，提供完善的青年就業服務，包含創業專業技術輔導課程、青年創業基金，更規劃青年住宅，要讓彰化青年能在家鄉全力打拼，協助青年圓夢，讓他們願婚、樂生、能養。

救國團彰化縣團委會主委楊曜聰說，在元旦的第一天起了個大早，參與升旗典禮，又聽到縣長把她的施政做了一個詳細的報告，擘劃彰化縣未來的希望，表示彰化縣在王縣長及所有縣府團隊的努力用心與擘劃下，我們一定可以奔向未來！相信未來彰化縣政一定會更貼近民意，也會讓縣府的運作更加順利。