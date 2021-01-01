影／中彰榮家升旗典禮長輩高唱國歌迎新年

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又見青天白日滿地紅旗海飄揚，中彰榮譽國民之家長輩們人手持著一枝小國旗，今（1）日一早齊聚中正堂前，參加元旦升旗典禮，共同慶祝國家開國110年及榮家成立55週年的生日，在真善美協會唱詩班領唱國歌、國旗歌中完成升旗典禮，儀式簡單而隆重。

▲中彰榮譽國民之家長輩們人手持著一枝小國旗，今（1）日一早齊聚中正堂前，參加元旦升旗典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

中彰榮家家主任王正在致詞時表示，109年是個讓榮家長輩、甚至全球民眾都會感到焦慮而不安的一年！由於新冠肺炎疫情嚴重蔓延及各項因應的防疫管制措施，打亂了我們既定的腳步，甚至無情地撕裂了人與人之間的信賴與相容。所幸榮家在有效的防疫措施及長輩們的全力配合下，成功的防堵疫情竄入榮家，共同打了一場防疫的勝仗！

王正說，今天過後，109年就要成為歷史，來年，榮家的服務團隊必定會竭盡所能、全心投入照護工作，讓長輩們能在榮家安心、順心與歡心的生活與頤養！最後，王正也祝福在場的長輩們新年快樂、身體健康！

▲長輩們隨著服務團隊同仁的帶動，做起簡單的「甩手健身操」。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

中彰榮家輔導組輔導員王叔銘說，元旦升旗典禮結束後，接著，舉辦了新春團拜，長輩們彼此祝福新春愉快。長輩們並在領唱團體的引領下，搖著國旗高唱多首愛國歌曲，在晨曦中，現場旗海飄揚，歌聲高昂嘹亮。

最後長輩們隨著服務團隊同仁的帶動，做起簡單的「甩手健身操」，長輩們除了除了隨著甩手、抬腿、扭身外，同時一起大喊著「甩掉…甩掉…」，象徵著甩掉今年疫情帶來的焦慮與不安心情，迎向燦爛、美好的新年。