影／中彰榮家升旗典禮長輩高唱國歌迎新年

我是廣告 請繼續往下閱讀
中彰榮家家主任王正在致詞時表示，109年是個讓榮家長輩、甚至全球民眾都會感到焦慮而不安的一年！由於新冠肺炎疫情嚴重蔓延及各項因應的防疫管制措施，打亂了我們既定的腳步，甚至無情地撕裂了人與人之間的信賴與相容。所幸榮家在有效的防疫措施及長輩們的全力配合下，成功的防堵疫情竄入榮家，共同打了一場防疫的勝仗！
王正說，今天過後，109年就要成為歷史，來年，榮家的服務團隊必定會竭盡所能、全心投入照護工作，讓長輩們能在榮家安心、順心與歡心的生活與頤養！最後，王正也祝福在場的長輩們新年快樂、身體健康！
中彰榮家輔導組輔導員王叔銘說，元旦升旗典禮結束後，接著，舉辦了新春團拜，長輩們彼此祝福新春愉快。長輩們並在領唱團體的引領下，搖著國旗高唱多首愛國歌曲，在晨曦中，現場旗海飄揚，歌聲高昂嘹亮。
最後長輩們隨著服務團隊同仁的帶動，做起簡單的「甩手健身操」，長輩們除了除了隨著甩手、抬腿、扭身外，同時一起大喊著「甩掉…甩掉…」，象徵著甩掉今年疫情帶來的焦慮與不安心情，迎向燦爛、美好的新年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。