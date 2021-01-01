阿聯酋航空A380換新裝 豪華經濟艙首度亮相
記者陳致宇／台北報導
2021-01-01 15:14:38｜2021-01-01 15:14:43
阿聯酋航空近期迎接 3 架全新 A380 客機，將以全新內裝亮相，其中 1 架更配置豪華經濟艙，搭配 2-4-2 座位配置、 13.3 英寸螢幕設備，舒適與寬敞度全面提升，未來還將引進 5 架搭載豪華經濟艙的 A380 客機，並計畫對即將引進的 777X 客機及現有的 A380 客機進行改裝。
阿聯酋航空表示，上周自空中巴士位於德國漢堡的基地接收最新的 A380 客機，並發表 A380 客機全新豪華經濟艙及全新內裝，預計 2021 及 2022 年迎接另 5 架搭載豪華經濟艙的 A380 客機，同時也考慮對現有的A380機隊進行改裝；部分將於 2023 年加入阿聯酋航空機隊的波音 777X 客機也將配置豪華經濟艙。阿聯酋航空指出，豪華經濟艙位於下層機艙的前部，使用 2-4-2 配置，共有 56 個座位，座椅間距達 40 英寸，椅寬 19.5 英寸，傾斜幅度達 8 英寸，使用與商務艙類似的奶油色防污皮革搭配木紋表面，並皆採用 6 段可調節式頭枕、腿枕與腳踏板，並配置 13.3 英寸螢幕，是同級艙等中尺寸最大者之一，另外還有座上充電設備、寬敞的用餐餐桌及側邊的雞尾酒桌等貼心設計。此外，阿聯酋航空亦公布全新內裝， 14 間頭等艙的套房門板加高，讓旅客有更私密與舒適的機上空間；商務艙則保留最受歡迎的座位設計，為每一位旅客提供直接進出的走道、可調整成完全平躺式的座椅、私人迷你酒吧、儲物空間；經濟艙座椅全面更新為人體工學設計座椅，配置全真皮頭枕與可垂直調節的柔性側板，讓乘坐時獲得最佳支撐。