總統籲體諒開放萊豬 侯友宜懇請中央標「萊」或「不萊」
記者陳志仁/新北報導
2021-01-01 15:27:37
總統蔡英文今(1)日發表2021年的元旦談話，並回應進口萊豬的爭議，表示「她要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」；對此，新北市長侯友宜呼籲，請總統下令行政院標示「萊」或「不萊」，讓民眾很清楚做一個選擇。
侯友宜認為，進口萊豬已是不爭的事實，「既然妳(總統)承擔了責任，大家一起來面對」，最重要的還是讓民眾在消費(豬肉)的過程中，可以知道是萊豬或不萊；但萊豬都已經要進來了，行政院的標示有辦法讓民眾清楚嗎？連人民最卑微的請求都還沒做到，懇請總統再度地下令行政院標示「萊」或「不萊」，讓民眾有「知」的權利，能很清楚地做一個選擇。侯友宜強調，政府一定要全力守住全國民眾的健康，這點絕對是無庸置疑，既然選擇開放進口萊豬，我們共同面對、承擔責任，做到讓民眾能夠安全無虞的地步；也許沒有辦法做到100%，但是起碼要拿出最大的力量、盡最大能耐，守護全國民眾的健康，這是政府責無旁貸的責任，地方願意跟中央攜手合作，統一把萊豬或不萊豬標示清楚，讓大部分的人都放心。