設非萊專區 柯文哲痛批中央玩兩手策略
記者張志康/綜合報導
2021-01-01 15:44:22
台北市長柯文哲今（1）日在臉書發文表示，台北市在各大通路設置「非萊豬」專區，提供市民一個選擇的機會。同時也痛批蔡政府昨天用恐嚇與文青語，交替應用玩弄台灣人民的善良，是典型的兩手策略。
柯文哲指出，從今天起，台灣開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，但持續數月的問題仍是問題。他認為，進口含萊劑的肉品，其實是長期藍綠惡鬥的併發症，北市府一邊呼籲中央做好「源頭管理、明白標示」，讓人民可以自由選擇，也減少末端查核、抽驗的人力，減少物力及資源的浪費，希望化解這個問題。結果中央卻選擇用高壓來對付民怨。柯文哲認為，各地方政府的食安條例，若沒有民意支持，也不會紛紛通過。結果中央政府不試著溝通以平息人民的疑慮，卻選在2020的最後一天下午，宣告無效，視人民與民意為無物。
柯文哲指出，在2020最後一天，一面在記者會語帶威脅的對基層公務員說：「查緝萊豬，可以送懲戒」，一面又在隔天端出「最謙卑的心情」，「請國人體諒萊豬進口」。他認為，這是典型的兩手策略；恐嚇和文青語的交替應用，玩弄臺灣人民的善良。 這種謙卑，我們聽太多了。柯文哲表示，面對僵局，北市府只能要求肉品進口商必須定期檢驗、登錄食安平台，並在各大通路設置「非萊豬」專區，至少讓民眾有一個選擇的機會。