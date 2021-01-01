英國旅遊史者檢疫期滿篩檢　採檢111人結果出爐

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案799為英國籍70多歲男性，2020年12月18日來台探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住所居家檢疫。個案12月26日起有乾咳及活動後呼吸喘情形，29日因全身倦怠及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於31日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前均在居家檢疫，且未與在台親友接觸，故尚無須匡列接觸者。
針對有英國旅遊史民眾「補檢驗」結果，中央流行疫情指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞指出，目前200人中完成居家檢疫有124人，檢疫期滿的124人都有去追蹤了，其中已採檢111人，當中有106人核酸檢驗結果為陰性，還有5人檢驗結果尚未出爐，另有13人待檢中。
指揮中心之前30日指出，日前英國返台班機中發燒確診的少年案792，經過檢驗後，證實為「英國變種病毒」，為我國首例，該案例正在醫院治療中，有輕微症狀，但並不嚴重。而第二例為感染英國變種病毒的為案791，為本國籍20多歲男性，2月至英國就學返台確診，個案可傳染期間獨自在住家進行居家檢疫，沒有散播到社區的疑慮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。