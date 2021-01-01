運動巷仔內／勇士隊到了要拆散冠軍陣容的時候了嗎？

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這並不讓人意外，勇士目前戰績2勝2敗，在西區並列第6，然而他們的贏下的兩場比賽，對上得是2支東區的魚腩隊伍——公牛和活塞，他們很有可能在本季沒有機會打季後賽；而在碰上籃網和公鹿這2支真正有爭冠實力的球隊時，勇士表現得比完全沒有招架能力還要更糟，可以說是一場屠殺，一共輸了65分。
上一季的5場比賽，Stepehn Curry場均20.8分，三分球命中率24.5%，雖然我們不能排除他傷癒復出後、狀態還沒調整回來的可能，但無論如何，從比賽內容來看，他在少了熟悉的老戰友的情況下，獨自帶隊打得相當掙扎是不爭的事實。
本季勇士多了兩名天賦出眾的年輕球員——Kelly Oubre Jr.和James Wiseman，由於Klay Thompson和Green的傷病，讓教練團把他們都排進了先發，此舉導致了他們目前的困境。勇士在聯盟30支球隊中，戰術體系也以複雜聞名，而顯然這些新成員還沒準備好融入到球隊之中。
靠著無球跑位以及多重掩護，再加上一些靈活的隨機應變，製造給3位聯盟最出色的射手，Curry、Thompson和Kevin Durant，這是勇士王朝3冠歷程中所一直信奉的真理。儘管在2019年多名功勳離隊後，這套體系實際上已經難以為繼，但是總教練Steve Kerr仍不打算讓Curry照著「James Harden模式」那樣打。
Kerr堅信球隊必須以射手——最起碼也應該是最大化其三分威脅能力——的方式來使用Curry，他之所以這樣相信是因為這本來就是對的，後者靠著投籃幫助這支球隊5進總冠軍賽，並且贏下了其中的3次；但當他孤立無援、遭到對手針對時，他往往神奇不在，沒辦法打出讓人滿意的內容。這就是為什麼在勇士體系中，了解自己能力和作用的高球商球員，往往比天賦出眾的砍將價值更大，因為射手以外的人得在對的時候把球轉到對的人手中。
過往，灣區有Green、Iguodala和Shaun Livingston，他們善於解讀比賽，並預測之後的走向，即時做出判斷、出現在該出現的位置上，所以勇士動態的戰術體系可以打得很活，不會一次沒跑出來就流於單打。
但在本季前兩場，我們看到Oubre屢屢去做高難度的跳投(Curry那時就佔在外圍舉手高喊)，Wiggins仍然在倚仗著自己體能優勢橫衝直撞，以及其他人在無球時站著不動，其結果就是數據所呈現的：勇士目前為止的得分效率101.6，聯盟倒數第3；防守效率114，聯盟第24；三分球命中率23.9%，聯盟第23；團隊投籃命中率39.9%，聯盟倒數第一；場均助攻數21.5，聯盟第27；讓對手場均54個籃板，聯盟倒數第一；對手三分球命中率44.2%，聯盟倒數第一。
勇士防守端的缺陷是無解的，因為防守需要預判、需要經驗，就如同老生常談的：該繳的學費得繳。但在進攻方面，問題複雜許多，他們有可以得分的球員，但無法很好的整合在一起。Wiggins已經在聯盟打了7個賽季，Oubre也打了6個賽季了，他們還有破繭而出的潛力，但至少在我們過往看過的比賽中，他們從來沒展現出他們在投射、組織、跑位以及球商上的長才。
Curry在最後一個完整球季(2018-19)，於例行賽接球跳投(Catch And Shoot)的各項數據都在聯盟中名列前茅，平均每場得到9.5分(聯盟第一)，場均出手7.3次、命中3.3球(均為聯盟第二，第一是Klay Thompson)，命中率44.7%，其中三分球場均出手6.7次、命中3球，命中率44.6%。
這一季他在沒有幫手的情況下，只能更多的持球進攻，於是在這項數據上全面下滑，每場「只」能得到5.8分，場均出手4.5次、命中2球44.4%命中率，其中3分球場均出手4次、命中1.8球，命中率43.8%，
現在Curry在對手搶先一步的圍堵下，他必須放棄一些三分球(從2018-19賽季的60.4%下降到本季的55%)，改成更好自行製造空檔、但效率低下的中距離投籃(10呎-三分線內的投籃從15.6%上升到21.3%)。而且球隊大部分的攻勢必須要由他來創造，(本季他的助攻率暴漲到40%)。他被迫要像Harden及LeBron James那樣比賽，而這並非其所長。
這些問題不是Green回歸就能解決的，因為他也不是一個有創造力的得分手。就如同常常被拿來比照的模板Dennis Rodman一樣，Green也得在好的球隊中才能發揮自己長才，而現在勇士並非是這樣的隊伍。
而且就如同布萊德彼特在《魔球》中所說的一樣，這樣的球員對於爛隊來說是個奢侈品，他們不需要用2224萬去養一個等不了重建的球員。勇士本季團隊薪資高達1億7368萬美元，陣中有4張年均薪2千萬以上的合約，其中Curry和Thompson都超過3500萬以上。就算是下個賽季，他們也還是有1億6010萬的總薪資，而且他們季後還要和Curry續約(如果他們願意的話)。
勇士從2017-18賽季開始超過豪華稅線，上賽季避稅成功，不過本季又將超標，因此下個賽季就是達到「4個賽季3次超線」的標準，必須要付超級豪華稅的懲罰。
這一季他們簽了選秀榜眼，然後動用了交易特例得到Oubre，因此豪華稅從本來的3300萬來到1.47億美元。2020-21賽季只會更嚴重，Curry(4578萬)、Thompson( 3798萬)、Wiggins( 3158萬)和Green (2403萬)，4人薪資加起來就來到1.394億美元，再加上豪華稅，這已經不是老闆豪不豪氣、忠不忠誠的問題了。
Joe Lacob已經拿出很大的誠意留住現有陣容，並且試圖重新打造冠軍球隊，他點頭答應了那筆會讓豪華稅增加8千萬的Oubre交易案，讓勇士本季的總支出逼近3億美元。得到的回報是：後者開季三分球21投1中。
「目前我們處於NBA所有球隊中最糟糕的情況，因為我們損失的收入比其他任何一支球隊都要多…」Lacob在受訪時已經說的很委婉，以Curry—Thompson—Green為主體的陣容，曾經創造過很多奇蹟，包括史無前例的73勝，以及季後賽16勝1敗的可怕紀錄，2016-17賽季的勇士被很多人認為是史上最佳球隊。
但天下無不散的筵席，這3位球員或許已不在巔峰，但都還有很高的競爭力，還有機會爭取更多的榮譽，待在一支屍居餘氣殞落王國中沒有意義，對勇士來說也是一樣的。
如果他們這一季不能打出很好的成績(很大概率)，勇士隊將會做出交易來避稅，職業球隊的經營者不可能不考慮營利的現實問題。
就如同Curry在第2場比賽大比分敗給公鹿後說的，他們「現在就需要贏球」，不能等到所有新成員都找到在勇士打球的方式，也不是Thompson回歸之時，而是現在。灣區也不能只贏下公牛和活塞，他們至少得打進季後賽，否則Lacob怎麼說服因為疫情已經有苦說不出的股東？
勇士現在正在使用他們過去偉大成就的紅利來堅持職業籃球的理想主義，但球迷的熱情和耐心往往來得快、去得也快，他們可以相信自己最終會找到另一個特別的方法來度過難關，就有如他們過去多次辦到的一樣——「我們要想辦法，嘗試找出解決方案。我們不會去換掉他，我們會盡我們所能來代替他所發揮的作用。」
只是留給他們的機會和時間並不是很多了。