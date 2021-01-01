林口元旦升旗改線上直播 港星馮淬帆與蔡淑君擔任升旗手
記者陳志仁/新北報導
2021-01-01 16:24:13
全台各地為了防疫，紛紛取消元旦升旗典禮的活動；連續舉辦四屆的新北林口區元旦升旗，今（1）日雖於林口運動公園溜冰場照常舉辦，但改為網路線上直播，並由知名港星馮淬帆與「林口阿姨」的市議員蔡淑君兩人擔任升旗手。
林口區公所為了不讓活動因疫情而中斷，區長藍品畯與市議員蔡淑君商議後，決定今年照常舉辦，但有鑑於台灣出現首例英國變種病毒株境外移入的確診案例，防疫優先的前提下，改以「線上直播」，讓民眾不出門也可感受元旦升旗帶來的感動；30多位區公所與蔡淑君議員服務處的人員，今日戴著口罩並保持社交距離下，在林口運動公園的溜冰場舉行，取代以往數千人旗海飄揚的畫面。林口區公所指出，因2017年世大運選手村外家家戶戶懸掛國旗，林口居民萬眾一心激起全台愛國心，林口區被譽為「最感動的城市」，因此每年風雨無阻都會在林口運動公園舉辦國慶及元旦升旗典禮，至今吸引超過數千人參加，儼然成為當地最重要的愛國儀式；住在當地超過30多年的知名港星兼導演馮淬帆，每年都擔任旗手，一聽到元旦的升旗典禮將停辦，心情是難過遺憾。
蔡淑君說，馮淬帆導演2天前得知元旦的升旗取消時，則深深嘆一口氣，後來得知改以網路線上的方式進行後，今日5點就起床了，因為他興奮到睡不著；今日的升旗典禮也請救國團老師帶動唱，把健康、開心的氣氛，透過直播傳達到每一位居民的手機與心中，周邊晨跑的民眾雖然不能進場，但聽到升旗歌響起，也是跟著立正並向國旗行注目禮，展現愛國心的一面。
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