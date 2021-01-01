HBL／東泰超前部署苦練投籃 廖慈恩飆三分復仇東山
記者鍾東穎/高雄報導
2021-01-01 16:39:47
HBL複賽東山高中前兩天連續上演逆轉秀，東泰高中今(1)日交戰特別防堵，東泰先發五虎得分都上雙，尤其高二後衛廖慈恩第四節連飆三顆三分球撲滅東山翻盤氣勢，終場以75:72險勝，搶下關鍵一役明天再贏有8成機率重返8強。
12強複賽前東泰特別加強投籃，每天設定57次投籃必須投進37球，廖慈恩表示，一開始大家連57投都無法達標，現在已經能輕鬆過關，苦練也反映在比賽上，今天團隊出手數整整多了東山14次。不過開局廖慈恩找不到準心，做苦力防守，全隊最矮的他單場搶下11個籃板創新高，下半場手感回溫，決勝階段連續飆進3顆三分球，「昨天教練就交代全力拚這一場，關鍵晉級的比賽。」全場貢獻並列最高18分。
「明天贏球就有8成晉級機率。」教練高丁國柱表示，情蒐了東山前2天逆轉比賽的戰術，今天要球員果斷出手，「有三民家商和三重商工的前車之鑑，他們也知道不能重蹈覆轍。今天也算復仇，預賽打到延長還輸，但還沒到開心的時候。」目前2戰全勝的泰山高中稍晚對戰三重商工，東泰和東山以2勝1負並列，三民家商今稍早即敗青年拿下首勝，兩隊1勝2負並列，三重商工則是2戰皆墨墊底。