影／含萊克多巴胺豬肉進口　彰縣衛生局全縣大稽查

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含萊克多巴胺美豬今（1）日起開放進口，新政策上路第一天，彰化縣衛生局一早即展開大賣場、超市、餐飲業及攤商等販賣豬肉原產地標示業者稽查，彰化縣衛生局首日出擊，共稽查81家業者全部合格，衛生局將持續擴大稽查。

▲含萊克多巴胺美豬今（1）日起開放進口，主婦們在賣場選購豬肉擔心會買到美豬肉。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

衛生局食品衛生科長林毓芬說，因應進口豬肉新政策，彰化縣已提出強化肉品安全管理8大防線，於食品供應鏈建置完善防護措施，動員稽查員及食品志工，完成豬肉進口商源頭管理查核100%、連同今日之稽查，執行豬肉原料來源稽查及標示掃街輔導已達9,307家次、志工輔導5,363家次，總稽查輔導累計家數已破萬，並持續稽查輔導及擴大查驗，建置資訊透明專區揭露抽驗違規資訊，且推動「無萊豬自主管理標章」，提供民眾辨識，以保障全民健康。

▲彰化縣衛生局建置資訊透明專區揭露抽驗違規資訊，且推動「無萊豬自主管理標章」，提供民眾辨識，以保障全民健康。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

林毓芬指出，衛生局今後會持續稽查輔導並擴大查驗，建置資訊透明專區揭露抽驗違規資訊，配合推動「無萊豬自主管理標章」給民眾清楚辨識產地來源的資訊，也提醒食品業者應確實掌握所使用含豬原料食品來源，並保存肉品來源佐證資料備查。

▲彰化縣一畜牧場張姓業者指出，市場的傳統肉商，就都是真正的台灣豬肉，消費者可以安心享用。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

林毓芬強調，今後如被查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法第22、25或28條規定，分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，請業者勿存僥倖心態，牴觸法規被重罰反倒得不償失。

彰化縣養豬協會理事長廖學良表示，中央政府執意開放讓美豬進口，國內養豬業者備感無奈，業者在自求多福情況下，也只有提高毛豬的育成率，自創健康豬品牌，在市場上與含萊克多巴胺美豬的品質有所區隔，才有優勢的競爭力。

▲衛生局食品衛生科長林毓芬說，因應進口豬肉新政策，彰化縣已提出強化肉品安全管理8大防線，於食品供應鏈建置完善防護措施。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

彰化縣一畜牧場張姓業者指出，國人反萊豬的意識高漲，前兩月冷凍商急售庫存，即便開放萊豬，加上相關標示要求，應不敢貿然進口，反而會讓國產豬受到重視。張姓業者強調，市場的傳統肉商，就都是真正的台灣豬肉，消費者可以安心享用。