影／溪州鄉元旦升旗親子健走　大學生手作黑糖薑母茶

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不畏疫情！彰化縣溪州鄉公所今（1）日舉辦元旦升旗親子健走，現場湧入約1000名鄉親，還有100組創意環保走秀，鄉長江淑芬說，鼓勵大家走出健康迎向新年；參加者須事先報名，全部採實名制，也須戴口罩、現場量體溫及噴拭酒精消毒，必竟防疫安全還是最重要的工作。

▲溪州鄉元旦升旗親子健走，參加民眾先行做暖身操活絡筋骨。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

明道大學餐旅系與溪州鄉公所合作，於該校明誠學生宿舍設置千人健走補給站，提供1200份學生手作的印尼蝦餅及黑糖薑母茶，學生們在寒冷的清晨為健走民眾親手奉上一杯杯溫暖的熱薑茶，熱情祝賀大家新年快樂。

今年溪州鄉公所舉辦元旦升旗親子健走，行前報名人數約1600人，但受到疫情及寒流影響，實際到場約1000人左右，公所發放紀念T恤，在公所廣場前升旗完畢後，所有人從公所出發，走澳溪州后天宮，在到溪州公園，及滿戳章，在回到公所，全程將近4公里的路程，就可以兌換小禮物。

▲明道大學餐旅系設置健走補給站，為健走民眾親手奉上一杯杯溫暖的熱薑茶。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

江淑芬說，今天湧入近1000人，大家也都配合相關防疫措施，除了健走之外，還有親子環保競賽，第一名可以獲得禮券3000元，現場看到許多民眾為了配合牛年，將自己裝扮成乳牛的模樣，大人小孩都超級可愛，比賽是由現場民眾貼紙投票，大家都很可愛，也讓鄉親傷透腦經。

明道大學餐旅系主任石東立說，讓學生了解在地文化，進而能關懷生活社區、參與社區發展，激發學生走出校園，應用所學、服務人群，餐旅系主動參與溪州鄉公所元旦健走補給站活動，希望透過年輕人的參與，為活動注入更多活力。

▲溪州鄉元旦升旗親子健走，連娃娃車也出門，親子全家都參與。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

透過活動讓學生走入社區，領會並應用所學，從鏈結在地活動的實際體驗中學習，獲得書本上或教室內無法領會的感受或經驗，啟發不同面向的思考模式與範疇，同時也能融入社區，成為在地不可或缺的角色，讓學習變得豐富又有意義，善盡大學責任。

負責統籌的餐旅系印尼學生李少揚說，自己住在溪州宿舍兩年，第一次參與健走補給站的設立工作，6位工作小組成員來自台灣、泰國及印尼等不同國家，考量天氣氣溫、防疫規定及健走民眾的適口性，最後決定以印尼蝦餅及台灣傳統的黑糖薑母茶作為補給品。