國台辦新年重提促統 陸委會：拒絕一國兩制
記者張志康/綜合報導
2021-01-01 19:41:39
中國大陸國台辦今（1）日發表新年賀詞，重提「推進統一進程」、「統一無法逆轉」。對此，大陸委員會今日傍晚表示，台灣民眾已明確拒絕中共的「一國兩制」，盼對岸理性務實看待此一事實。
中國大陸國台辦主任劉結一與海協會會長張志軍今日發表新年賀詞，表示陸方今年將推動兩岸關係和平發展、融合發展，並重提「推進統一進程」、「統一無法逆轉」。對此，陸委會表示，注意到北京當局近日一再宣傳單方期待的對台政治主張，同時不斷以軍事外交威嚇打壓及社會滲透分化，刻意製造兩岸對立。陸委會指出，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，台灣民眾堅決反對非和平、非民主的作為，更已明確拒絕中共的「一國兩制」，希望對岸理性務實看待此一事實。
陸委會表示，政府堅持推動台海和平穩定的政策立場一貫。總統蔡英文今天在元旦談話也重申，若北京當局願改善兩岸關係，在對等尊嚴原則下，可促成有意義的對話；並提出等疫情受到有效控制時，期待雙方人民逐步恢復正常有序交流、增進理解等。陸委會也指出，面對未來情勢發展，陸委會將持續依循蔡總統的戰略指導方針，處理兩岸事務；也呼籲對岸摒棄強加於人的政治障礙、減少誤判，真正促進台海區域穩定。