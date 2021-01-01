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110年鍾馗文化祭宗教民俗活動　祈求四時無災、疫情遠離

記者陳雅芳／彰化報導

2021-01-01 20:10:36

伏魔大帝出城
▲溪州鄉水尾震威宮主祀伏魔大帝（鍾馗爺），展開為期三天兩夜的夜巡繞境活動藉由繞境祈求所到之處都能夠四時無災，疫情遠離。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）
 
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由溪州鄉水尾震威宮主辦的「鍾馗文化祭宗教民俗活動」，於110年元月1日至元月3日展開為期三天兩夜的夜巡繞境活動，今(1)日下午5時起駕，彰化縣長王惠美、震威宮主委鐘德順、榮譽主委鐘慶華、副主委陳建男、張忠慶、總團長鐘德福等人與會團拜，預祝活動圓滿順利。
▲溪州鄉水尾震威宮主祀伏魔大帝（鍾馗爺），鍾馗的廟宇比較少，這是水尾村的重要特色。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）
▲溪州鄉水尾震威宮主祀伏魔大帝（鍾馗爺），鍾馗的廟宇比較少，這是水尾村的重要特色。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）
 

鍾馗爺以伏妖降魔著稱，伏魔大帝今(1)日下午5時起駕前往雲林縣西螺鎮祈福交流，將分別駐駕於雲林福興宮及福天宮，行經西螺鎮上24間宮廟，藉此與各宮廟文化交流及習俗傳承，藉由繞境祈求所到之處都能夠四時無災，疫情遠離，百業興旺，人民幸福。

王惠美說，在彰化地區大多以媽祖文化為主體，鍾馗的廟宇比較少，這是水尾村的重要特色，而且村民大部分都姓「鐘」。今年鍾馗文化祭新增繪畫活動，希望藉由一年、二年，漸漸地把整個鍾馗文化祭辦的越來越生動，一年比一年辦的更有特色。

▲溪州鄉水尾震威宮主辦的「鍾馗文化祭宗教民俗活動」，彰化縣長王惠美主持祭典儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）
▲溪州鄉水尾震威宮主辦的「鍾馗文化祭宗教民俗活動」，彰化縣長王惠美主持祭典儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）
 

王惠美表示，這次結合36間友宮在震威宮會合，從今天開始連續3天的夜巡繞境活動，希望鍾馗爺能保佑大家新的一年更加平安順遂。她也提醒，因應疫情升溫，活動期間，也請大家口罩不要離身，並且勤洗手。

震威宮主委鐘德順表示，第二屆鍾馗文化祭共有36間宮廟聯合參與，行經西螺鎮上24間宮廟；震威宮副主委陳建男表示，非常歡迎全國信徒來送伏魔大帝出城，水尾震威宮伏魔大帝開基祖廟，1736年由十三世鐘性祖先移居來台，到現在將近300年，以前在東螺，因為河水氾濫三遷，到民國67年才定居於水尾震威宮，伏魔大帝的神威保佑了所有的村民平安。

▲伏魔大帝出城，從今天開始連續3天的夜巡繞境活動，繞境祈求四時無災。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）
▲伏魔大帝出城，從今天開始連續3天的夜巡繞境活動，繞境祈求四時無災。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）
 

彰化縣文化局長張雀芬表示，鍾馗的身分與形象是用來驅邪、逐疫、祈福與求安等，在發生意外之處，或者是節慶、法會上，常會有道士或藝師打扮成鍾馗的模樣，手持寶劍比劃，有驅除邪魔之意。

今年鍾馗文化祭聯合夜巡活動同樣由「水尾震威宮伏魔大帝」來帶領，聯合著溪州鄉、埤頭鄉、員林市、大村鄉、和美鎮，甚至有更遠從新北市、苗栗縣、台中市、高雄市共36間宮廟，大家出動大批人員、陣頭、車輛，就是要來共同參與第二年的夜巡活動。

▲溪州鄉水尾震威宮主祀伏魔大帝（鍾馗爺）前往雲林縣西螺鎮祈福交流，彰化縣長王惠美扶鑾轎恭送伏魔大帝出城。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）
▲溪州鄉水尾震威宮主祀伏魔大帝（鍾馗爺）前往雲林縣西螺鎮祈福交流，彰化縣長王惠美扶鑾轎恭送伏魔大帝出城。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）
 
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