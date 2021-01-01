110年鍾馗文化祭宗教民俗活動　祈求四時無災、疫情遠離

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由溪州鄉水尾震威宮主辦的「鍾馗文化祭宗教民俗活動」，於110年元月1日至元月3日展開為期三天兩夜的夜巡繞境活動，今(1)日下午5時起駕，彰化縣長王惠美、震威宮主委鐘德順、榮譽主委鐘慶華、副主委陳建男、張忠慶、總團長鐘德福等人與會團拜，預祝活動圓滿順利。

▲溪州鄉水尾震威宮主祀伏魔大帝（鍾馗爺），鍾馗的廟宇比較少，這是水尾村的重要特色。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

鍾馗爺以伏妖降魔著稱，伏魔大帝今(1)日下午5時起駕前往雲林縣西螺鎮祈福交流，將分別駐駕於雲林福興宮及福天宮，行經西螺鎮上24間宮廟，藉此與各宮廟文化交流及習俗傳承，藉由繞境祈求所到之處都能夠四時無災，疫情遠離，百業興旺，人民幸福。

王惠美說，在彰化地區大多以媽祖文化為主體，鍾馗的廟宇比較少，這是水尾村的重要特色，而且村民大部分都姓「鐘」。今年鍾馗文化祭新增繪畫活動，希望藉由一年、二年，漸漸地把整個鍾馗文化祭辦的越來越生動，一年比一年辦的更有特色。

▲溪州鄉水尾震威宮主辦的「鍾馗文化祭宗教民俗活動」，彰化縣長王惠美主持祭典儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

王惠美表示，這次結合36間友宮在震威宮會合，從今天開始連續3天的夜巡繞境活動，希望鍾馗爺能保佑大家新的一年更加平安順遂。她也提醒，因應疫情升溫，活動期間，也請大家口罩不要離身，並且勤洗手。

震威宮主委鐘德順表示，第二屆鍾馗文化祭共有36間宮廟聯合參與，行經西螺鎮上24間宮廟；震威宮副主委陳建男表示，非常歡迎全國信徒來送伏魔大帝出城，水尾震威宮伏魔大帝開基祖廟，1736年由十三世鐘性祖先移居來台，到現在將近300年，以前在東螺，因為河水氾濫三遷，到民國67年才定居於水尾震威宮，伏魔大帝的神威保佑了所有的村民平安。

▲伏魔大帝出城，從今天開始連續3天的夜巡繞境活動，繞境祈求四時無災。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.01）

彰化縣文化局長張雀芬表示，鍾馗的身分與形象是用來驅邪、逐疫、祈福與求安等，在發生意外之處，或者是節慶、法會上，常會有道士或藝師打扮成鍾馗的模樣，手持寶劍比劃，有驅除邪魔之意。

今年鍾馗文化祭聯合夜巡活動同樣由「水尾震威宮伏魔大帝」來帶領，聯合著溪州鄉、埤頭鄉、員林市、大村鄉、和美鎮，甚至有更遠從新北市、苗栗縣、台中市、高雄市共36間宮廟，大家出動大批人員、陣頭、車輛，就是要來共同參與第二年的夜巡活動。