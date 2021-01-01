周杰倫合體五月天「竟因搶嘸票」　嗆老蕭別再狂妄

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五月天開場從光年立方舞台登場，一連帶來《盛夏光年》、《愛情萬歲》、《派對動物》、《離開地球表面》等歌，唱到《知足》時，阿信表示：「晚安，今天是2021第一天，一直到下午也不知道能不能如期見到你們，現在天上星星一顆一顆亮起來，每個星星都代表一個美麗的故事，那就是你，謝謝你們來到這裡。」感性用言語撫平昨（31日）自主健康管理者混入演唱會的風波，不料衛生局今（1日）還是抓包2名違規粉絲，平添意外插曲。
阿信提到這一年已經習慣「沒有人的演唱會」，笑說：「我本身個性陶淵明，不慕榮利，大家聽完在心裡覺得好我就可以，不需要掌聲不需要尖叫，我知道線上觀眾都會在心裡為五月天吶喊。」嘴巴這樣說，身體卻很誠實地要在場2萬5000名粉絲，一直加碼尖叫聲，怪獸忍不住吐槽：「這位淵明，你要的東西太實際。」
五月天在台上還失控抖出，冠佑辦完演唱會，隔天中午一定會看存摺，冠佑反駁：「講錢太俗氣，都是過往雲煙。」阿信加碼爆料冠佑唱酬拿去置產：「用在林口。」怪獸附和：「還有東區。」5人默契嘴砲連發，當場封阿信「陳淵明」、封冠佑「劉林口」。特別的是，在唱到不插電曲目時，因為阿信聽不到音樂，脫口：「啊不然《聽不到》。」當場加碼多唱《聽不到》。