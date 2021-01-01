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周杰倫合體五月天「竟因搶嘸票」　嗆老蕭別再狂妄

記者羅凌筠/桃園報導

2021-01-01 21:03:11｜2021-01-01 21:15:24

▲周杰倫（左）挺五月天。（圖／讀者提供）
▲周杰倫（左）挺五月天。（圖／讀者提供）
五月天「好好好想見到你」演唱會今（1日）登場，天王好友周杰倫3度站台當嘉賓，「周五」組合炸翻桃園國際棒球場。身為五月天演唱會第一個嘉賓，周杰倫上台心花開：「昨天沒有嘉賓嗎？這就對了，以後不會冒出老蕭講些狂妄的話，不好意思，哥是第一個嘉賓。」周杰倫談到：「為什麼我來當嘉賓，因為五月天票很難買，我直接當嘉賓。」阿信神回：「你每天都來也可以。」
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周杰倫繼巡演「嘉年華」止步新加坡之後，睽違1年重返歌唱舞台，和五月天合體演唱《突然好想你》、《不愛我就拉倒》、《說好不哭》，周杰倫還活潑喊阿信「主唱大大」，一起合唱《Baby Shark》，他談到五月天成軍這麼久，彼此沒有衝突真的很難得，「這麼純真的團體很少」，阿信馬上挖洞給周董跳：「不純真的團體有哪些？S.H.E？」周杰倫機智反應：「哇，也是很純真，只是解散了是不是？」五月天趕緊澄清是單飛不解散，笑翻2萬5000人。
▲五月天在桃園舉辦「好好好想見到你」演唱會，與粉絲一起跨年。（圖／相信音樂提供）
▲五月天吸2萬5000粉絲朝聖。（圖／相信音樂提供）
五月天開場從光年立方舞台登場，一連帶來《盛夏光年》、《愛情萬歲》、《派對動物》、《離開地球表面》等歌，唱到《知足》時，阿信表示：「晚安，今天是2021第一天，一直到下午也不知道能不能如期見到你們，現在天上星星一顆一顆亮起來，每個星星都代表一個美麗的故事，那就是你，謝謝你們來到這裡。」感性用言語撫平昨（31日）自主健康管理者混入演唱會的風波，不料衛生局今（1日）還是抓包2名違規粉絲，平添意外插曲。

▲五月天在桃園舉辦「好好好想見到你」演唱會，與粉絲一起跨年。（圖／相信音樂提供）
▲五月天經典歌曲串燒。（圖／相信音樂提供）
阿信提到這一年已經習慣「沒有人的演唱會」，笑說：「我本身個性陶淵明，不慕榮利，大家聽完在心裡覺得好我就可以，不需要掌聲不需要尖叫，我知道線上觀眾都會在心裡為五月天吶喊。」嘴巴這樣說，身體卻很誠實地要在場2萬5000名粉絲，一直加碼尖叫聲，怪獸忍不住吐槽：「這位淵明，你要的東西太實際。」
五月天在台上還失控抖出，冠佑辦完演唱會，隔天中午一定會看存摺，冠佑反駁：「講錢太俗氣，都是過往雲煙。」阿信加碼爆料冠佑唱酬拿去置產：「用在林口。」怪獸附和：「還有東區。」5人默契嘴砲連發，當場封阿信「陳淵明」、封冠佑「劉林口」。特別的是，在唱到不插電曲目時，因為阿信聽不到音樂，脫口：「啊不然《聽不到》。」當場加碼多唱《聽不到》。
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