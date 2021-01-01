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HBL／陳力生賽前刻意握手轉運　轟最高分助南山險勝光復

記者鍾東穎/高雄報導

2021-01-01 21:21:00

▲南山高中主控陳力生打滿40分鐘，攻下最高18分，幫助南山以58:55險勝光復高中。（圖／名衍行銷提供）
▲南山高中主控陳力生打滿40分鐘，攻下最高18分，幫助南山以58:55險勝光復高中。（圖／名衍行銷提供）
HBL傳統勁旅南山高中昨天跨年壓軸大戰松山，可惜在延長賽1分飲恨，今(1)日再碰少了陳將双的光復高中，高三主控陳力生打滿40分鐘，攻下最高18分，幫助南山以58:55險勝光復高中，陳力生笑說，賽前刻意跟光復主力莊朝勝握手。
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莊朝勝堪稱本屆目前最強射手，複賽前兩戰共飆進14顆三分球，命中率破5成，也幫助光復連拿衛冕軍能仁家商、萬能工商，賽前陳力生還特意去跟莊朝勝握手，想分點好運。
結果真的轉運，陳力生前兩場超「鐵」三分球7投僅1中，今天11投4中，拿下18分，比前兩戰總得分17分還高，讓他也笑說，「可能真的跟握手有關係。」並表示賽前都只在雄中練球，對空間較大的高雄巨蛋不熟悉也有可能。

▲南山高中主控陳力生賽前和光復高中射手莊朝勝(右)握手轉運。（圖／名衍行銷提供）
▲南山高中主控陳力生賽前和光復高中射手莊朝勝(右)握手轉運。（圖／名衍行銷提供）
 

只不過苦主換成莊朝勝，莊朝勝砍進三分球後光復追到只差2分，但南山宋昕澔殺入禁區得手，最後2分鐘光復屢攻不進，莊朝勝關鍵4罰僅中1，無緣追平甚至逆轉。  
南山主帥許時清表示，今天讓陳力生打滿全場不得不的選擇，「他狀況不錯，體力也夠。之前他都會傳給鋒線得分，今天告訴他要跳出來。」得到開火權的陳力生用表現喚起他是昔日新人王的記憶。
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