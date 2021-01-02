智庫民調：68%的英國人　過去3年對中國印象惡化

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根據報告，英國民眾對中國的印象為「負面」或「非常負面」的有62%；68%表示過去3年對中國印象惡化，在13國中惡化比例最高。根據英國受訪者意見，比中國印象差的只有北韓與俄羅斯。
若以民眾的政黨傾向來分析，對中國印象最差的是保守黨支持者，最好的則是自由民主黨支持者。此外，相較於力挺留歐民眾，支持英國脫歐的民眾對中國的印象較差。
另外，僅有不到20%英國民眾認為中國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後提供協助。同樣的，僅有約10%英國民眾認為中國因為疫情提升國際聲譽，但有超過30%認為中國因為疫情而在經濟方面獲利。
也有大約半數英國受訪者認為疫情是因為「中國人吃蝙蝠與野生動物」而傳播，顯示出嚴重的文化刻板印象。至於英國的5G建設，英國受訪者認為最應該與歐盟國家合作，接著是美國、日本和南韓，排名都在中國之前。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，報告作者之一、皇家國際事務研究所研究員夏添恩（Tim Summers）表示，英國民眾去年對中國的輿論明顯惡化，主要應與疫情有關，COVID-19是調查中與中國關聯度最高的詞。香港、新疆事態發展也導致對中國看法惡化，英國有很多政治遊說團體主張對中國採取更加批評性的立場。
夏添恩也表示，英國國內目前要求對中國採取更強硬立場的聲音，「很久以來都沒有這麼強了。」
曾任英國駐香港領事及駐重慶總領事的夏添恩表示，在他看來，英中關係不是突然變化。
他表示：「英國調整對中國態度大約在2017或2018年就開始了，不過在2019和2020年變得更加明顯，尤其人權和香港問題上，英國政府的立場更加鮮明。這種情況預計會繼續下去。在2021年，應該會看到英國政府對中國更具批評性，雙邊關係可能會整體惡化。」
不過，報告也指出，在經濟和貿易領域，英國輿論對中國負面評價最少，趨於中性。在疫情打擊、脫歐等因素下，英國振興經濟勢必需要中國。夏添恩也提醒，英國脫歐後的整體外交政策還不明朗，但從優先與日本、美國，甚至越南達成貿易協議可看出，中國不會成為英國政策的核心。（編輯：高照芬）1100101