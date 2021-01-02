美2021年首日確診破2000萬！知名漢堡店爆122人染疫

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目前，美國各州的疫情都不樂觀，其中又以加州最嚴重，總共約231萬人中招，其次是德州、佛羅里達州和紐約州。雖然當局已批准輝瑞和莫德納疫苗的緊急使用授權，並開始運送到全美各地施打，但由於數量仍有限，所以部分專家認為無法立刻扭轉疫情肆虐的局勢。
此外，根據科羅拉多州當地媒體報導，知名連鎖快餐店「In-N-Out Burger」位於該州的2間分店，近日共有122名員工確診新冠肺炎，分別是科羅拉多泉（Colorado Springs）的分店(確診員工80名)，以及在奧羅拉（Aurora）的分店(42名員工感染)。不過尚未獲知有顧客因此染疫，也未傳出員工因此死亡。
「In-N-Out Burger」副總裁華尼克(Denny Warnick)週四表示，會盡力防止病毒繼續傳播，與公共衛生機構密切合作，任何確診員工及密切接觸者均已被調離工作場所，以此保護員工及顧客的安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。