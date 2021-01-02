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港龍創辦人孫女婿燒炭亡！車尾寫新年快樂　疑受金錢困擾

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-02 07:31:38｜2021-01-02 07:33:24

▲港媒指出，死者為美籍投資家韓福南，也是港龍航空創辦人的孫女婿。（翻攝自CFA Society New York網站）
▲港媒指出，死者為美籍投資家韓福南，也是港龍航空創辦人的孫女婿。（翻攝自CFA Society New York網站）
有人視2021年為全新希望，但也有人無法渡過難關選擇結束生命。香港在元旦當天驚傳有駕駛於特斯拉車內燒炭輕生的悲劇，死者身分經調查後，為港龍航空創辦人之孫女婿，生前疑似有金錢困擾，因而選擇在新年當天離世，詳情仍在調查。
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綜合港媒報導，元旦當天早上7點半左右，有路人在香港西貢大網仔路早禾坑村巴士站附近，發現一輛特斯拉轎車，裡頭坐著一名不省人事的男子，嚇得馬上報警。警方獲報後趕赴現場，發現車子有炭爐，特斯拉的車尾箱頂還被人寫上「Happy New Year（新年快樂）」，但不清楚是否是死者所寫。
▲死者的車尾還出現謎樣的「新年快樂」字樣，不知是否為車主本人所寫。（圖／翻攝自明報）
▲死者的車尾還出現謎樣的「新年快樂」字樣，不知是否為車主本人所寫。（圖／翻攝自明報）
警方隨即將男子送往威爾斯親王醫院搶救，可惜最後仍然不治。經過調查，警方發現死者為55歲的美籍投資家韓福南（Paul Heffner），其妻是港龍航空創辦人、「毛紡大王」曹光彪的孫女曹惠婷。韓福南主要經營基金生意，生前疑似受到金錢問題困擾。

報導並指出，韓福南為基金公司「安德思資產管理（香港）有限公司」創辦人之一、行政總裁及董事總經理。該公司去年曾因被控將339份披露通知送交存檔時出錯或有所延誤，導致沒有確保準確及準時地披露8隻香港上市公司股票的須具報權益，因而遭香港證監會譴責及罰款250萬元。
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