新冠病毒肆虐！日媒爆陸製疫苗走私入境 供有錢人注射
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-02 08:02:27
日本的新冠肺炎疫情呈現失控狀態，近日還傳出首都東京第一次出現單日就新增4位數確診的情況，醫療資源緊繃可想而知。在這個全球瘋搶疫苗的時刻，有日本媒體爆料，有中國製疫苗在未經政府批准的情況下走私到境內，供富人階級注射。
日本《每日新聞》報導，有知名資訊科技大廠的社長夫妻，於去年12月12日前往東京都品川區一間診所，在簽署院方提供的接種同意書後，一名中國籍男子隨即前往隔壁房，從冷藏庫取出鐵盒交給院長，內有2支注射器及一支5毫升容器，標籤上註明是中國製疫苗。報導並指出，注射前院方並未細問2人是否有對藥物過敏、相關病史，雖然妻子過程中一度擔心疫苗不夠安全，但還是接受注射。
據悉他們施打的疫苗，一次就要價一萬日圓（折合新台幣約2757元），是由與中方高層有關係的中國顧問帶到日本，並介紹認識的企業家、富人接種，文中提到的科技大廠社長便與對方有20年交情。
報導續指，自2020年11月以來，已有18人接種該款疫苗，不過由於並未經過官方核准，因此屬於非法走私行為，所以只能私下透過關係進行，受訪者也對日媒採取匿名。
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