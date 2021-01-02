輻射冷卻影響！16縣市恐見10度以下低溫
記者黃仁杰／台北報導
2021-01-02 09:14:27｜2021-01-02 09:21:36
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今（2）日上午共16縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意。包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣等，都有10度以下氣溫發生的機率。
中央氣象局表示，今天開始隨著冷空氣持續減弱，氣溫將逐漸回升，不過由於輻射冷卻作用，早晚仍然偏冷，清晨西半部低溫約9至12度，東半部則在13、14度左右，至於白天高溫則會比昨天更進一步回升，北部及宜花可以來到16至19度，其他地方則在21至23度，西半部日夜溫差大，早出晚歸的民眾一定要適時增減衣物。而在降雨方面，東北部地區會有局部短暫雨，並有較大雨勢發生的機率，而大台北及花東也偶有零星降雨，至於桃園以南則為多雲到晴的天氣，由於東北風仍然偏強，台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至9級強陣風，民眾前往海邊活動務必注意安全。而氣象專家吳德榮於「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，下周四、周五另一波的強冷空氣南下，濕涼轉濕冷，至於強度等級，歐洲模式及美國模式皆模擬有達寒流的機率，其最低氣溫雖不會像上一波乾冷強寒流那麼低，但帶來濕冷的天氣，是更令人不適的。