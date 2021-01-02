國道易塞路段一次看！高公局估午後現北返車潮

今（2）日為元旦連續假期第2日，昨（1）日路況除國5北向頭城至坪林路段於23時逐漸紓解外，其餘路段於18時後大致正常。至於本日0製5時平均交通量為4.3百萬車公里，為年平均平日1.2倍，預估本日交通量為110百萬車公里。

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高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為7.1百萬車公里，今日相關疏導措施包括6至12時國5南向高乘載管制、14至21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、0至12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，因今日下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

另外高公局預估，民眾多以短程旅遊旅次為主，並針對國內各大風景區鄰近遊樂區路段預估會有局部壅塞情形包含台2線福隆-瑞濱路段、台2線萬里-大武崙路段、台2線關渡-淡水路段、台7線大溪-慈湖路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段及台26線墾丁路段等。