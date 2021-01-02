硬要跨年！逾2500人除夕偷開派對 與法國警方爆肢體衝突
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-02 10:23:22
全球各地陸續迎來2021年，因為新冠疫情嚴重，歐洲多數國家今年都沒能舉辦大規模跨年活動，法國的宵禁也仍在實施。不過位於法國西北部的布列塔尼大區(Brittany)，跨年夜當晚傳出有超過2500人群聚在貨倉內開派對，不只違反當局的防疫規定，甚至還與到場的警察發生肢體衝突。
綜合《法國國際廣播電台》、《CNN》等外媒報導，當地時間12月31日傍晚，大批來自法國各地甚至國外的遊客在西北部一帶聚集，並抵達雷恩南部的Lieuron小鎮，於一處空置的貨倉內狂歡。當地警方獲報後前往現場阻止，但引起與會民眾不滿，不但砸毀、焚燒多部車輛，還朝警方丟擲玻璃瓶和石頭，導致多名到場警員受傷，一路鬧到隔天清晨。法國的檢調單位針對此事開始調查，並考慮對施暴者提出刑事控訴。
報導並指出，法國從12月15日開始實施宵禁，時間為每天晚間8點至早上6點，而跨年夜當晚也不是只有布列塔尼有違法派對，其他地區如摩澤爾（Moselle）、馬賽(Marseille)也都出現類似情形，導致法國警方和憲兵在全國動員超過10萬警力處理。
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