新版外來人口統一證號　國發會協助內政部換發

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以往外國人在台進行銀行開戶、電信公司申辦門號等服務時，均須提供雙證件，為使外僑居留證更被認識並廣為接受(而非只接受護照)，國發會亦協請移民署及相關單位盤點及修正各類相關法規，使外僑居留證（永居證）得視為與護照同等效力之身分證明文件，持居留證之外籍人士可憑居留證及具辨識力之第二身分證明文件如護照、駕照或健保卡辦理相關業務，大幅改善外國人士在臺生活遭遇問題。
國發會指出，各項努力已讓外國人生活上較為便利，但尚未能根本解決證號格式不同所帶來之困擾，為使外國人更融入台灣生活，將台灣視為第二個家，國發會近2年多來，多次協調各相關部會針對推動外僑居留證與國人身分證號相同格式進行研議，經多次會議討論、協助爭取經費及要求公民營機構評估規劃辦理時程等努力下，這項眾所期待的改變，終於付諸實現。
國發會表示，新式統一證號已比照國人的身分證號編碼，保留第一個英文字作為地區別，第二碼會從英文字改為代表性別碼的數字8或9，後面接身分碼及流水號，改版之後將讓在台居留的外國朋友生活更便利。未來將持續推動友善外國人環境相關政策，如雙語國家政策及積極性攬才留才政策等，期提升外國朋友在台生活歸屬感，營造我國成為全球人才匯聚的中心。