影／線西鄉漁民捕獲上千尾烏魚塭仔港內交易熱絡

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因天候異常，野生烏魚數量大減，台灣西部沿海烏魚季已近尾聲，彰化縣線西鄉漁民黃超群1日晚捕獲上千尾烏魚，今（2）日在塭仔港港區卸貨販賣，立即有饕客湧入港區搶購，爆滿人潮擠在塭仔港內，交易相當熱絡，漁民笑開懷。

▲線西鄉漁民黃超群1日晚捕獲上千尾烏魚，今（2）日在塭仔港港區卸貨販賣。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

每年冬天的烏魚季，為彰化沿海地區漁民帶來不少收入，但今年烏魚季節已接近尾聲，受天候等因素影響，漁民出海機會不多，再加上野生烏魚數量減少，僅約往年百分之一，使得過去萬尾烏魚的榮景不再，有些漁民一次出海甚至只捕到百來尾，漁民抱怨獲利連支付油錢都不夠。

每年烏魚季節，彰化沿海漁民總會出海捕捉野生烏魚，賺點「年終獎金」，往年單一艘漁船單趟就能捕獲3、5千尾，以每尾300至400元換算，少說也有1、2百萬元收入；雖然養殖烏魚技術也不錯，但野生的物以稀為貴，仍吸引許多漁民出海捕捉。

▲受烏魚數量大減影響，整體價格也飆漲，以消費者最愛的烏魚子來說，新鮮烏魚子每台斤最高可賣到1800元至2000元。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

漁民說，受烏魚數量大減影響，整體價格也飆漲，以消費者最愛的烏魚子來說，新鮮烏魚子每台斤最高可賣到1800元至2000元，跟去年初相比，每台斤上漲10元至20元，處理過的「乾烏魚子」價格更高，每台斤高達2500元至6000元，比去年漲500至1000元左右。烏魚膘則是每台斤600元至700元，取完烏魚子或魚膘、魚胗的「魚殼」，每台斤則賣上百元。魚殼去年初還可以用喊價的降到每台斤5、60元，今年完全沒得喊價，價格很硬。

彰化漁會總幹事陳諸讚表示，今年台中以南的烏魚量確實都少，捕獲量少了將近9成；烏魚隨著海流、溫度游，通常集中在東北角，加上今年每2、3天就有一波鋒面，彰化沿海船隻又都較小，海象嚴峻根本無法出海，前兩天有漁民跑到馬祖撈捕，但數量不多，品項也不佳。

▲台灣西部沿海烏魚季已近尾聲，彰化縣線西鄉漁民黃超群1日晚捕獲上千尾烏魚，在塭仔港港區卸貨。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

漁民黃超群的漁船共捕獲上千尾烏魚，昨（1）日深夜駛進塭仔港，頂著寒風卸下漁貨，難掩興奮之情，粗估這批千尾烏魚價值約40萬元，漁民直呼：總算有收穫了；黃超群的父親黃智仁今（2）日上午在塭仔港港區指揮工人卸貨，把上千尾烏魚排開，待價而沽。

▲有消息靈通的老饕前來購買，直接挑選2尾母烏魚，價格高達約3000元，也有民眾購買烏魚殼，花2000元買了20尾烏魚殼，港區擠滿人潮。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.02）

不一會就有消息靈通的老饕前來購買，直接挑選2尾母烏魚，價格高達約3000元，也有民眾購買烏魚殼，花2000元買了20尾烏魚殼，上午10點港區擠滿人潮，全部都是來搶購這批新鮮烏魚，熱鬧萬分。