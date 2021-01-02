北市就服處開春徵才 10企業共釋490職缺最高月薪41K
記者丁上程/綜合報導
2021-01-02 12:53:21
基本工資從今年元旦起，月薪調高至24000元、時薪則是160元。而在年初時，台北市就業服務處就聯合10家企業，將在6日至8日的徵才活動中，一共釋出490個工作機會，其中有月薪最高41K，還有時薪最高213元的職缺。
陳信瑜表示，此次參與徵才的廠商中，「王品餐飲(股)公司」釋出廚藝助理及見習襄理職缺，起薪可34K；「海底撈火鍋(股)公司」釋出正職外場餐飲服務員36K起薪，海底撈與「豆府(股)公司」也都開出時薪168至180元的打工職缺；「晶華國際酒店(股)公司」釋出餐飲內(外)場服務人員及空調工程與機電維修人員，月薪有33K。「家樂福」6日也在艋舺站舉辦聯合現場徵才，釋出雙北門市的營運服務專員、收銀服務、網購理貨專員等打工職缺，時薪在163至213元間，以工作22天計算，薪資大約可達3萬以上。另外還有「微笑單車(股)公司」、「和德昌(股)公司」、「五花馬國際行銷(股)公司」、「菊川小吃部」、「三益制動科技(股)公司」及「晶華國際酒店(股)公司」等廠商。陳信瑜說，北投、內湖、西門、艋舺就服站於6日舉辦徵才活動，西門、信義就服站及南港東明青銀就務站於7日舉辦，信義就服站則是8日也有舉辦，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。「就業媒合服務完全免費！」陳信瑜提醒，因疫情仍未趨緩，參加各就服站現場徵才活動的求職民眾，當天須配合各就服站，進行量體溫及酒精手部消毒作業，並全程佩戴口罩。