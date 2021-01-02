藝FUN券APP先別刪！文化部將推會員制祭優惠

為振興藝文產業發展，文化部在去（2020）年分別發行數位、紙本2種形式藝FUN券，文化部在昨（1）日宣布藝FUN券APP後續將升級為藝文專屬整合服務平台—「藝FUN券 NEXT」，曾註冊數位藝FUN券的民眾，只要於1月11至31日間登入APP勾選同意，即可直接成為藝FUN會員，獲得專屬會員各項活動及好康優惠訊息。

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文化部表示，數位藝FUN券發行規模為12億元，發行份數逾210萬份，至109年12月31日使用期滿，累計領券人數近208萬人，領券率近9成9，使用金額則達11億7227萬1200元，使用率超過9成7，民眾使用最多的類型依序為書店及出版業逾6.7億元、電影院逾3億元、表演藝術產業近1億元。文化部也提到，數位藝FUN券在發行第一個月時，使用金額即超過3.8億元，而在使用期滿的倒數2天，消費金額累計超過6000萬元，皆展現了民眾對藝文消費的高熱度。

文化部表示，數位藝FUN券APP提供手機領券、付款，以及享有電子地圖等功能，因使用便利性及藝文店家場域的多元性，獲得民眾熱烈迴響。文化部規劃持續營運APP，繼續提供多元藝文活動、店家訊息、電子地圖，並在既有的基礎上，進一步推出「藝FUN券NEXT」升級服務，串聯文化部及藝文館所，提供各項活動及好康優惠訊息。此外，未來也將規劃結合活動報名、線上購票付費等多元服務，增加藝文愛好者的使用豐富度。

文化部指出，曾經註冊過藝FUN券APP的使用者，歡迎留意APP推播訊息，在1月11至31日間於APP勾選「同意」直接轉為會員，即能在第一時間享受各項升級服務，獲取各項好康資訊及多元服務，繼續用行動支持台灣藝文產業。