富二代炫富無極限　華為小公主姚安娜生活盡顯奢華

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要說中國富二代裡，最具代表性的莫過於華為創辦人任正非的小女兒姚安娜。作為市值逾兆台幣企業的第一把交椅，任正非的身家210億人民幣，約800億台幣，身為中國頂尖企業家最疼愛的么女，姚安娜的生活方式絕非平民百姓可以想像。
過去任正非對這個小女兒非常保護，直到姚安娜參加了巴黎名媛舞會，並且與比利時王子共舞，姚安娜這個名字才廣為人知 。巴黎名媛舞會被富比士雜誌排名為世界十大頂級社交晚會之一，要被邀請參加舞會的名媛不單要有一定的身份地位，更要在讀書和教養都是頂尖，才有資格參加這個盛會。大部分參加巴黎名媛舞會的，都是各國的皇室貴族，例如參加過的奧地利公主 princess alexia von auersperg。因此，這是一個只能靠邀請函入場，用多少錢都買不到入場券的高級舞會。
這位「華為二公主」是任正非在54歲與第二位老婆姚凌所生，老來得女的任正非，對姚安娜疼愛有佳。姚安娜外型出眾，大眼睛中國古典美的臉部輪廓，修長纖細的雙腿，以及配上大捲髮與高貴的氣質，很快就會在眾人面前脫穎而出，更別說這位樣貌出眾的公主還是哈佛學霸。
2020年6月11日，姚安娜曬出了自己在哈佛的畢業照，愛美的姚安娜照片中並沒有穿傳統的學士服，但是準備了特別帶有哈佛標誌的蛋糕，也是蠻有心思的。照片中的姚安娜一身藍色的星空裙，除了手捧蛋糕外，另一張照片則是有個玫瑰小熊相伴，這個玫瑰小熊被放在盒子裡面，雖然看起來很小，但價格就要2萬人民幣（約8萬台幣），真是讓人覺得相當的奢侈。但這還不是最厲害的，在姚安娜後面的桌子上，擺了大大小小的酒瓶，這些酒瓶看似普通，但價格驚人，一支酒就要幾十萬元，桌上的瓶子算下來，大概能買一棟房子了。
看到姚安娜的照片，果然有錢人的生活是常人無法想像的。姚安娜身為華為的小公主，過著讓人羨慕的生活，也難過中國網友直呼「投胎真的是個技術活兒」。