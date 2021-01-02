英變種病毒侵台！名醫曝「3原因」贊成鎖國：一定會發生

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對於從這個月開始至少為期一個月的「鎖國政策」，雖然各界有不同的看法，謝宗學舉雙手贊成的，同時分析3項理由：
1、目前研究顯示變種病毒不會增加疾病嚴重度，但有的變種病毒傳染力可能增強，甚至更容易讓兒童染病，意即萬一爆發疫情擴散的速度可能更快、影響的範圍可能更廣，暫時鎖國降低境外移入的機率，趁這段時間觀察國外對於變種病毒的研究，有利擬定下一個階段的防疫策略。
2、進入秋冬後國際疫情明顯升溫，導致境外移入病例大增，漸漸增加負壓病房的使用率和醫療人員的負擔，暫時鎖國減少境外移入病例，可以給醫療體系喘息的空間，有較充裕的時間消化先前病人。
3、台灣才剛爆發本土確定病例不久，未滿28天，還無法確定社區完全乾淨，若此時大量變種病毒感染者進入台灣，無疑是雪上加霜，增添變數。
謝宗學強調，我們要小心新冠肺炎變種病毒，但不需要恐慌，認清突變是常態，是一定會發生的事情，觀察的重點放在疾病嚴重度是否增加、現有疫苗是否失效，若以上兩點的答案皆是否定的，不需要大幅改變現有的防疫行為，只需要更嚴格、更仔細地執行，確保感染者不會將變種病毒傳播出去，而目前台灣「秋冬防疫專案」和「鎖國」政策，就是在更嚴格執行原本的防疫政策，阻絕變種病毒進入社區。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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