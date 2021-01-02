洛杉磯新冠死者多到殯儀館拒收！外媒：悲傷家屬被拒門外

我是廣告 請繼續往下閱讀
不斷攀升的死亡人數，為已不堪重負的醫院和有關單位帶來更多挑戰。現在，許多醫院的太平間都裝滿了遺體，殯葬業者則表示他們不得不拒絕悲傷家屬的請求，因為實在沒能力處理更多遺體。
殯葬業者巴格斯（Jennifer Bagues）表示，過去2週，她接到請求協助的電話，有75％都是來自親屬死於新冠肺炎的家庭，更糟糕的是，他們當中有些人是二度因新冠肺炎要送走親人。巴格斯難過的指出，被迫拒絕家屬令她感到心碎；當地另一位殯葬業者羅伯·卡林（Rob Karlin）也聲稱：「我從來沒有想過有一天我會需要對家屬說，對不起，我幫不了你們。」
不只停屍間，救護車、病房、氧氣設備也不夠使用，有時救護車根本擠不進急診間，必須在外頭排隊，甚至還有病患在救護車內等了足足7、8個小時。當局正在尋求是否能將遺體運往洛杉磯郡法醫處（Department of Medical Examiner-Coroner）暫時存放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。