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洛杉磯新冠死者多到殯儀館拒收！外媒：悲傷家屬被拒門外

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-02 14:47:41｜2021-01-02 14:52:49

▲加州的新冠疫情失控，洛杉磯郡的醫院、太平間都人滿為患，殯葬業者甚至不得不婉拒為悲傷的家屬提供服務。圖為近日洛杉磯醫院的醫護治療新冠患者。（圖／美聯社／達志影像）
▲加州的新冠疫情失控，洛杉磯郡的醫院、太平間都人滿為患，殯葬業者甚至不得不婉拒為悲傷的家屬提供服務。圖為近日洛杉磯醫院的醫護治療新冠患者。（圖／美聯社／達志影像）
美國的新冠肺炎累計患者數，在新年首日突破2000萬大關，其中加州疫情更是相當嚴峻，當局宣稱平均每10分鐘就有1人死於新冠肺炎。當地媒體聲稱，許多洛杉磯的醫院及太平間都已人滿為患，殯葬業者不得不婉拒悲傷的家屬，因為已無力處理更多遺體。
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根據《洛杉磯時報》等美國媒體報導，在2020年的最後3天，洛杉磯每天的新冠死亡人數都在打破紀錄，週二報告有242人死亡，週三為262人死亡，跨年夜則有291人病逝，幾乎比其他原因死亡的總人數加起來還多。
不斷攀升的死亡人數，為已不堪重負的醫院和有關單位帶來更多挑戰。現在，許多醫院的太平間都裝滿了遺體，殯葬業者則表示他們不得不拒絕悲傷家屬的請求，因為實在沒能力處理更多遺體。

殯葬業者巴格斯（Jennifer Bagues）表示，過去2週，她接到請求協助的電話，有75％都是來自親屬死於新冠肺炎的家庭，更糟糕的是，他們當中有些人是二度因新冠肺炎要送走親人。巴格斯難過的指出，被迫拒絕家屬令她感到心碎；當地另一位殯葬業者羅伯·卡林（Rob Karlin）也聲稱：「我從來沒有想過有一天我會需要對家屬說，對不起，我幫不了你們。」

不只停屍間，救護車、病房、氧氣設備也不夠使用，有時救護車根本擠不進急診間，必須在外頭排隊，甚至還有病患在救護車內等了足足7、8個小時。當局正在尋求是否能將遺體運往洛杉磯郡法醫處（Department of Medical Examiner-Coroner）暫時存放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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