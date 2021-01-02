演唱會連逮自主健康管理者　莊人祥曝電子圍籬2.0

隨著國際疫情持續嚴峻加上變種病毒肆虐，台灣防疫也不敢鬆懈，不過五月天演唱會在連續2天接連爆出在現場逮到自主健康管理者，引發軒然大波，指揮中心發言人莊人祥今（2）日於臨時記者會上證實，此次採用「電子圍籬2.0」的技術才可尋得自主健康管理者，但他也同時強調，並不是每個人的手機都會被監測。

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樂團五月天跨年夜晚間在桃園市舉行的演唱會發現5名自主健康管理者入場，桃園市長鄭文燦隨後也受訪表示，衛生局將依傳染病防治法規定及情節高低，處新台幣1萬元到15萬元不等罰鍰。不料在昨（1）日下午，同樣為五月天於桃園棒球場的演唱會依然出現自主健康管理者。

不過指揮中心到底是如何掌握自主健康管理者的蹤跡與是否有違法之虞，莊人祥今日表示，此次針對自主健康管理者的掌握技術經過相關單位正名，稱為「電子圍籬2.0」這是類似電子圍籬的偵測系統，不過並不是所有人都手機都會監測。





莊人祥說明，當初使用的機制就跟電子圍籬差不多，並不是去追蹤每個人的手機，也不是用GPS，用的是手機的電磁運訊號和基地台的辨別，同時也再度聲明，指揮中心只針對法律授權的受到自主健康管理、居家隔離檢疫者才會進行監控。而偵測到有違規者出沒在大型活動周圍，一定會先勸離，但是否開罰單則是由地方政府決定。



