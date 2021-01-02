蔡英文開放萊豬還要大家理解 江啟臣：甩了人民一巴掌
記者丁上程/綜合報導
2021-01-02 14:54:36
總統蔡英文昨天（1日）的元旦談話中，針對萊豬進口議題，向民眾表示自己「用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定。」不過此番說法卻無法平息在野黨的怒火。國民黨主席江啟臣今天（2日）下午在臉書上PO文，表示蔡政府無視於高達六成以上的反對民意，一路以來態度強硬，卻在法案通過後要求人民的體諒。無異是甩了人民一巴掌，還要求人民理解，這火辣的巴掌，是以愛為名。
江啟臣說，電影《血觀音》裡惠英紅的一句「我是為你好」，讓人印象深刻。民進黨現在，更是慣用這樣的態度來面對政策上的不同意見，家父長威權心態，同樣讓人刻骨銘心。「蔡英文總統昨天發表元旦談話，尋求人民對於萊豬開放政策的體貼。彷彿這個政策毫無缺陷，是人民缺乏格局不了解政府的用心良苦。」江啟臣說，「民進黨則批評我對於健保費費率調整的意見，太過民粹。像是健保費用漲價天經地義，是人民應該多賺點錢繳給政府」。江啟臣強調，對於萊豬進口，蔡政府不但粗暴宣示，更是缺乏溝通，在國會封殺在野黨所有管制的建議，最後甚至否決地方政府的管理方式。無視於高達六成以上的反對民意，一路以來態度強硬，卻在法案通過後要求人民的體諒。無異是甩了人民一巴掌，還要求人民理解，這火辣的巴掌，是以愛為名。江啟臣直言，對於勞、健保費調漲，「我更要提醒蔡政府，除了財務問題，更要換位思考，以人民為出發點，思考調整時機還有做法。」江啟臣說，「不論是勞保或是健保都是台灣最重要的社會保險制度之一，兩者的『財務平衡』問題，不應該淺碟的只從保費思考。全民健康保險更是撐起公衛體系還有防疫政策的基礎，更應該優先檢討節制醫療、藥物浪費的問題。而不是無視疫情對於經濟民生的衝擊，更沒有站在人民立場思考，就冒然提高保費。」江啟臣表示，民進黨不願意正視健保費調整，對於人民與中小企業的負擔，還不許在野黨批評，更是凸顯民進黨的態度傲慢。