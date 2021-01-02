方志友和導演試吻戲險被親　男星驚：是潛規則！

吳念軒（飾方志嘉）、陳彥允（飾蔣新達）在《粉紅色時光》中同時喜歡上方志友（飾趙以桐），三人身陷複雜三角戀。最新一集劇情中，吳念軒不小心撞見陳彥允強吻方志友，吳念軒醋意一觸即發卻不知所措，反倒陳彥允轉為「直球王」趁機告白，奪走方志友的劇中初吻。而導演試戲時方志友還調皮躲開，深怕導演親到自己，吳念軒笑說：「是潛規則啦！」

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▲陳彥允（右）獻出吻戲初體驗。（圖 / TVBS提供）

× ▲陳彥允（右）獻出吻戲初體驗。（圖 / TVBS提供）

陳彥允憶起這場吻戲，開心表示自己終於跟方志友有點發展了，笑說：「我經驗豐富不會緊張，雖然這是我第一次拍吻戲，但志友讓我很放心，可以自然演出。」面對獻出第一次的陳彥允，方志友身為吻戲前輩也不改幽默：「緊張嗎不要怕！姐姐來教你。」陳彥允便打趣要方志友不可以偷伸舌頭，方志友則透露：「真的要跟你說對不起了，我剛晚餐吃了臭豆腐。」吳念軒再加碼：「她不只吃臭豆腐，還吃了便當、蛋捲、洋芋片、餅乾、咖啡！」方志友立馬問吳念軒是不是想要吃拳頭，笑翻全場。

▲方志友（右）笑說自己是吻戲前輩。（圖 / TVBS提供）

× ▲方志友（右）笑說自己是吻戲前輩。（圖 / TVBS提供）

走戲時，導演郝心翔先為演員們試戲，示範陳彥允親方志友的角度與位置，方志友調皮閃躲，深怕導演親到自己，讓導演無奈喊：「方志友，我認識妳的時候妳還是個小屁孩！」方志友則跟一旁的吳念軒告狀：「剛剛導演要親我。」吳念軒開玩笑回說：「這是潛規則啦！」